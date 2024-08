El PP duda de la Conta Xeral de Silleda y prevé un déficit de más de 200.000 euros

El portavoz municipal del Partido Popular de Silleda, Ignacio Maril, lamenta que la alcaldesa, Paula Fernández, haya pretendido “hacerse la víctima” con las dificultades que tiene para pagar las facturas y le recuerda que todos los problemas económicos del consistorio surgen de su propia dirección, “ya que si hubiera hecho los deberes no tendría que estar, en pleno agosto, intentando pagar cuestiones pendientes desde hace más de un año”. En este sentido, el concejal popular acusó a Pena de hacer “ingeniería financiera” con la Conta Xeral de 2023 para que saliera positiva y, de esta manera, “intentar falsear a los ciudadanos la situación económica real. Hicieron chanchulladas y movieron Roma con Santiago para presentar un superávit irreal y ahora tiene que afrontar las consecuencias pagando facturas que no incluyó en el finiquito porque presentó un saldo favorable de 70.000 euros y luego suplementa créditos por casi 300.000 euros. Es bastante fácil detectar que el déficit era de más de 200.000 euros, pero es algo que no quiere que se sepa”, asegura el edil popular Ignacio Maril.

El portavoz municipal del PP respondió a la alcaldesa que la oposición de Silleda, que está formada por dos grupos con ideas completamente opuestas como son el PP y el BNG, no es destructiva ni perjudicial por negarse a aprobar los complementos de crédito para pagar las facturas, “pero que simplemente no nos prestamos a su juego de hacer las cosas mal, ni vamos a ser cómplices de que falsee la realidad frente a los vecinos y venda una falsa situación de gestión y económica”.

Además, enfatizó que solamente le ponen una condición para aprobar estos temas administrativos que permitan pagar las cuentas: “Sólo le pedimos que haga su trabajo y presente un presupuesto municipal, algo que es de sentido común y que creemos que es algo muy sencillo y nada leonino, porque tenemos claro que Silleda no puede continuar con el documento prorrogado a partir del año 2022”.

Finalmente, Maril cree que la alcaldesa “prefiere ser la víctima antes que hacer su trabajo, pero así el Concello no avanza y más con su errática gestión económica” e indicó que el gobierno socialista tiene “miedo” de presentar un proyecto de presupuestos municipales para el actual 2024, “ya que no quiere que los vecinos conozcan la realidad de las cuentas del Concello tras el despilfarro y la dilapidación de fondos públicos durante el último año que, como todo el mundo sabe en Silleda, fueron para cuestiones muy electoralistas pero sin beneficio general para el pueblo”.