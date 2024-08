Las piscinas cierran julio con más de 3.200 usuarios debido al tirón de la ola de calor

La diferencia de temperaturas en las dos quincenas de julio ha dejado unos registros atípicos en las piscinas municipales de A Estrada. Si en la primera mitad del pasado mes eran un total de 956 los usuarios que pasaron por taquilla durante el horario abierto al público, en la segunda quincena las cifras se duplicaron con creces.

El mes comenzaba con registros diarios que rondaban entre los 100 y los 250 usuarios registrados en el horario de apertura –de 15 a 21 horas– los días más calurosos, y los 6 inscritos el día con peor temperatura. La segunda semana, que llegó acompañada de la lluvia, dejaba las piscinas vacías durante tres días y poca afluencia el resto de jornadas.

Fue a partir del 16 de julio que, con la llegada de las altas temperaturas que dispararon los termómetros sin tregua en toda la comunidad, el aforo de las piscinas se completaba cada jornada. Un total de 2.313 usuarios fueron los registrados estas pasadas semanas por los empleados de las instalaciones públicas.

A esta elevada cifra hay que sumar los menores de dos años ya que, al no pagar entrada no deben ser registrados y por ese motivo no se contabilizan. Además, como cada verano el Campus Deportivo de Verán permite a los niños inscritos en el mismo disfrutar de las instalaciones públicas, tanto por la mañana como por la tarde. Por lo que a las cifras diarias, reflejadas en los registros, se podrían añadir unos 250 usuarios más al día, procedentes del campus de verano.

En comparación con julio de 2023 fueron casi 1.100 personas más las que disfrutaron de las piscinas.