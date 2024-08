De Nantes a Santiago en patines movidos por el sol

Joseph Crestin puso rumbo a Santiago el 15 de julio. Es de Nantes y quiso vivir la experiencia del Camino, pero de una manera muy particular, combinando dos de sus pasiones, la invención y el deporte. Por ello, se le ocurrió construir una especie de ciclomotor, como él lo denomina, pero que se asemeja más a un patinete eléctrico. La novedad y curiosidad de este invento es que no necesita cargarlo, porque le ha añadido una placa solar que permite que la creación se vaya cargando. Pero aún hay más. No tendría ningún sentido que este hombre cargara con un patinete eléctrico durante todo el camino, Joseph lo lleva porque está haciendo todas las etapas en patines, y por ello “cuando estoy exhausto dejo que me dé un empujón el ciclomotor, y luego continuo”. De esta manera puede hacer por día entre 30 y 50 kilómetros.

Al preguntarle de dónde nace la idea de hacer el Camino de Santiago, o Saint James Way, como él lo conoce, este francés de 57 años revela que “siempre me gustó la naturaleza y había oído mucho sobre el camino y quise hacerlo para explorar los senderos que por ahora me están pareciendo más bonitos de lo que había imaginado”. Además, añade que “me gusta el deporte y hace muchos años que practico patinaje, por lo que me parecía una buena forma, además de original de llegar hasta Santiago”.

Otra duda que surge sobre esta original forma de llegar a Santiago es, teniendo en cuenta que va en patines y la distancia diaria que recorre, cómo quedan sus pies al final de la jornada. Joseph cuenta que no sufren demasiado, o que al menos él no nota demasiado dolor, y es que, a fin de cuentas, contar con un invento que te ayude a impulsarte en los momentos más duros, también ayuda.

Felicitaciones de peregrinos

Ante esta innovadora forma de llegar hasta Santiago, hay muchos otros peregrinos que se paran, curiosos, a ver la creación de Joseph. “Hay muchos que se quedan sorprendidos cuando me ven pasar y cuando les cuento que lo he hecho yo y cómo funciona. También hay muchos peregrinos que cuando escuchas mis explicaciones me dan la enhorabuena por haber creado algo así”. Y es que no hay que olvidar que el caminante galo es ingeniero, así que sabe perfectamente lo que está creando. De hecho, su profesión es lo primero que le comenta a los que se interesan por conocer la historia de su ciclomotor. Y por si no entienden que además lleve puesto consigo unos patines en línea, “les digo que me encanta este deporte, y que llevo años practicándolo”.

Al ser preguntado por cuáles son las ventajas e inconvenientes de realizar de esta manera el recorrido, el peregrino galo confiesa que no encuentra ningún problema, ya que “no es una forma de hacerlo muy diferente de la que supondría ir en bicicleta”. Y es que Josep afirma que su invento “no es mucho más pesado que una bici, y además tiene la parte buena de que se puede plegar, por lo que ocupa incluso menos”.

Su parada ayer fue Silleda, por lo que con toda probabilidad a estas alturas ya estará muy cerca de Santiago, donde concluirá su aventura, antes de poner de nuevo rumbo a Nantes, aunque eso sí, seguro que no pasará desapercibido a su paso por delante de la catedral.

2.185 peregrinos pasaron por las comarcas en julio

Terminado el mes de julio toca hacer balance de los peregrinos que durante todo el mes han pasado por las cuatro rutas de Deza y Tabeirós- Montes. De nuevo, la de mayor afluencia es la de Vía de la Plata, con 1.471 caminantes, cerca de trescientos más que en el mismo mes del año pasado. En segunda posición se encuentra el Camiño de Inverno por el que han pasado 586 peregrinos, lo que supone un aumento de más del 75% de afluencia en comparación con el año anterior. La tercera ruta es la de Geira e dos Arrieiros que, tras estos treinta y un días, ha recibido a 124 caminantes, prácticamente el doble que en 2023, donde se registraron 68. Por último, se encuentra la ruta de Miñoto Ribeiro, que es la única de las cuatro que ha experimentado una bajada en comparación a hace un año. Solo 4 personas han elegido este camino, frente a las 117 que lo hicieron en 2023. Si se hace balance entre los siete meses de este año y del anterior, los datos revelan la misma información, dándose un gran crecimiento en las tres rutas principales, y un enorme descenso, de más del 90% en el camino de Miñoto Ribeiro.

Abril y mayo, los mejores meses de los albergues

Todo peregrino necesita un lugar en el que hospedarse. Una de las opciones es el albergue Lalín Centro, desde el que Emiliano García comenta que “desde Semana Santa la cosa ha ido muy bien, a pesar de la lluvia”. Revela que en los meses de abril y de mayo todos los días ha recibido gente, y que la afluencia bajó un poco en junio, y es que él asegura que “vemos a menos gente que el año pasado”. Sobre el perfil de la gente que se aloja en su albergue, explica que “ahora vienen jóvenes, estudiantes, y grupos de 4 o 5 personas. En abril y mayo lo que más recibíamos era gente más mayor, en edad de jubilación o personas sin niños”. Esto también lo comparte Tatiana Varela, del albergue A Laxe, en Bendoiro. Ella cuenta que el mes en el que más peregrinos acogió fue mayo, con 331 y que la gente que llegaba era en su mayoría extranjera. “Por poner un porcentaje, diría que un 70% eran de fuera y un 30% españoles”, cuenta. Asimismo, reconoce que en esta época lo que predominan son los grupos, lo que favorece a que en varias ocasiones hayan rozado el lleno. Sin embargo, ella pensaba que “en junio y julio estaríamos llenos, pero no ha sido así. Vemos a la gente pasar, pero no paran”.

