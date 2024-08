La Subdelegación corrige a Crespo: “Sí se habló, y de forma detallada, del padrón”

“No es nuestro cometido polemizar ni con alcaldes ni con concellos. Ahora bien, si se desvirtúa o se niega lo tratado en las juntas locales de seguridad, no nos queda otro remedio que matizarlo para que la ciudadanía tenga una información correcta”. Así se expresan fuentes de la Subdelegación del Gobierno sobre las declaraciones del regidor lalinense, José Crespo, en las que el alcalde asegura que no se abordaron las irregularidades en el padrón durante la junta local de seguridad del 7 de septiembre del año pasado.

La sesión se había convocado para tratar temas de acoso y robos en garajes, pero “no solo se habló del asunto del empadronamiento, sino que se habló y de forma detallada. Desde la Subdelegación se apela al mínimo rigor y también a la cortesía institucional”, añade este organismo. Al encuentro del año pasado habían acudido la secretaria general de la Subdelegación, Mabel Alonso, José Crespo y todos los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

A la Subdelegación le chocó por entonces que en Lalín estuviese empadronado el 60% de las personas de origen argelino que residen en toda la provincia, por lo que Alonso instó al Concello a revisar su padrón. Y le recomendó esa revisión porque “la gestión del padrón municipal es una competencia estrictamente municipal”, aunque se rija por normativa estatal, como ocurre con buena parte de los servicios locales, que se acogen a leyes promulgadas por el Estado o la Xunta. “Le corresponde al Concello tramitar los empadronamientos y supervisar que se dan las condiciones”, añaden desde la Subdelegación, que apostilla que “decir que el empadronamiento es una cuestión que depende del estado porque la normativa es estatal es muy imaginativo”.

Atención

Para la administración estatal, el hecho de que desde el ejecutivo lalinense se apele de forma reiterada “al servicio provincial de Extranjería, es desviar la atención de la cuestión. Porque una cosa son los empadronamientos de la gente que dice residir en Lalín y otra, muy distinta, son las situaciones por las que un extranjero puede regularizar su estancia en España ya sea para trabajar, para estudiar, para solicitar asilo o para agrupar a su familia”. En estos cuatro casos, sí es Extranjería quien se encarga de tramitar los permisos necesarios.

"Una cosa son los empadronamientos de la gente que dice residir en Lalín y otra, muy distinta, son las situaciones por las que un extranjero puede regularizar su estancia en España ya sea para trabajar, para estudiar, para solicitar asilo o para agrupar a su familia”

Cabe señalar que tras esta junta local de seguridad, celebrada hace casi 11 meses, en enero del presente año el PSOE local se interesó por una junta de gobierno en la que se daba cuenta de la baja del padrón de 108 personas, mediante un decreto de Alcaldía y tal y como había publicado FARO. Son trámites habituales: si un ciudadano extracomunitario no renueva su padrón cada dos años, se le da de baja, como explicó el secretario del Concello, César López, este lunes. Pero sorprende la cifra, más de un centenar de personas, y de ahí que ya el pasado mes de enero el PSOE se interesase por la cuestión.

Sin poder saber quién está censado en tu casa

El BNG de Lalín continúa recibiendo llamadas de vecinos y vecinas que detectan anomalías sobre la gente que está empadronada en su vivienda. Estas personas reciben correos certificados dirigidos a otras personas “que no conocen de nada en sus casa y que tampoco residieron nunca en ellas”, indican desde el Bloque. Esta misma semana, el partido que representan en la corporación Francisco Vilariño y Ariadna Fernández recibía pruebas físicas “de reclamaciones hechas en el Concello, solicitando la baja en el empadronamiento de personas desconocidas de sus casas, que fueron incluidas a través de registro”.

Sin respuesta

El Bloque tilda de “realmente grave” esta situación de irregularidad así como la actitud del Concello ante la misma. A mayores de la persona encargada de este asunto, que no está en su puesto de trabajo por motivos personales, no hay nadie “que sepa dar respuestas a las dudas y peticiones de los vecinos que se dirigen al Concello para solventar el problema, emplazándolos a volver la próxima semana”. Apunta que además “se da información confusa, aludiendo a la Ley de Protección de Datos para no dar respuestas”, por lo que el Bloque cuestiona que además de no poder acceder al expediente de alta de personas que no conocen y que nunca residieron en sus propiedades estas personas afectada no tienen acceso al histórico censal de su vivienda. Por ello, reclaman al ejecutivo local “que no sea cómplice activo y se ponga del lado de la ciudadanía”.