O silledense Luis Maceira gaña o certame literario LGTBI+ do Atlantic Pride

O silledense Luis Maceira vén de gañar a terceira edición do Certame de Literatura LGTBI+ do festival Atlantic Pride co seu relato Instruccións previas. O Concello de Silleda felicita ao autor por un recoñecemento que “subliña o seu talento e creatividad, así como o compromiso coa visibilización da diversidade sexual e de xénero.

A convocatoria contou cunha participación récord, consolidándose como unha plataforma esencial para a promoción da literatura LGTBI+ en galego. O relato de Maceira obtivo o primeiro premio, dotado con 600 euros.