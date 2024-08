Cando a música comeza a soar, xa todo vai rodado. Porén, en pleno verán, con gañas de vacacións e temperaturas altas, cambiar a praia ou a piscina por unha tarde de ensaio non sempre é doado. Desta volta, os grupo de pandeireta da asociación cultural Coto Manguelo de Orazo deseñou unha alternativa ben diferente para ter o repertorio a punto. O único que hai que preguntar cada día que toca sacar o instrumento é “na túa eira ou na miña?”.

Veciños ensaiando nunha eira de Orazo. / Cedida

Coto Manguelo probou ao longo do mes de xullo como funcionaría saír do local de ensaio; cambiar de aires no verán e, nunca mellor dito, porque do que se trata é de tocar a pandeireta ao aire libre, con ensaios itinerantes que van rotando polas eiras dos diferentes veciños. A experiencia resultou altamente satisfactoria.

“O verán, coa calor, préstase a poder saír dos recintos pechados”, explica Tania Neira, unha das integrantes de la agrupación. Sinala que todos los participantes gozaron destas sesións completamente diferente ás do resto do ano, xa que se prestan a unha maior dinamización e a “aprender moitas cousas, máis aló do propio instrumento”, indica.

Os veciños e alumnos convertéronse con estas clases itinerantes tamén en anfitrións. Cada unha das clases estruturábase en tres partes: o propio ensaio, unha merenda e, xa metidos en fariña, unha foliada para aproveitar o bo ambiente e facer un pouco de festa coa música que os une.

Tania indica que estas sesións tan diferentes ás habituais tiraron aprendizaxes moi curiosas. Sinala que estas tardes de convivencia crearon o ambiente axeitado para compartir moitas cousas, entre elas as tradicións de cada zona. “Na última casa contáronnos que tiveron sempre por costume dar unha culleriña de azucre cada vez que chegaba algunha persoa que nunca estivera nesa casa”, relata. Moitos non tomaron azucre nese serán, pero os que chegaban de novo pasaron por este doce trago.

Todos os asistentes a estes ensaios itinerantes por Orazo tocan a pandeireta. Cada unha das xuntanzas vén reunindo unha decena de músicos, cunha media de idade avanzada, aínda que hai intérpretes de distintas xeracións. “E moi enriquecedor e moi divertido. Aprendemos moito”, sinalan. Aínda que a pandeireta é protagonista, os asistentes que teñen outros instrumentos na casa non dubidan en levalos á clase, sabedores de que, cando rematen as leccións do día, haberá tempo para seguir a voltas coa música.

Ata o de agora van aló tres sesións de eira en eira, pero todos agardan con gañas pola seguinte que quedará xa para o mes de setembro. Abofé que todos farán por non perder o ensaio.

