Un mes con 30 grados de diferencia

Las comarcas llevan solo una ola de calor en este verano (que comenzó la semana pasada), mientras que otros puntos de España ya registraron dos y estos días comienza la tercera. Según los datos mensuales que ofrece Meteogalicia, los termómetros alcanzaron en julio en la estación meteorológica de Camanzo, en Vila de Cruces, el valor máximo de 35,7 grados (el pasado martes, día 23), mientras que el casco urbano de Lalín está a la zaga, con 35,5. También se colocan por encima de los 30 ºC las máximas de la Serra do Faro, en Rodeiro, con 32,7 grados, y la de Forcarei, con 31,2.

Un semana de precipitaciones, en total

Las mínimas, en las cuatro estaciones, muestran valores por debajo de los 10 ºC, con 7,1 en Camanzo, 6,6 en Forcarei, 6,2 en Lalín y 5,7 en Serra do Faro. Vemos, entonces que entre la noche más fría y el día más caluroso de julio (esos 5,7 grados en la montaña entre Rodeiro y Chantada y los 35,7 de Camanzo) hay una variación de 30 grados. De hecho, el calor se hizo esperar casi hasta mediados de mes, y las lluvias que se registraron en las cuatro estaciones analizadas no superan los 7 días, se concentran en esa primera quincena y muestran valores muy modestos: 16,5 litros por metro cuadrado en la estación del casco urbano de Lalín y 15,9 en la cruceña de Camanzo. Aunque las precipitaciones fueron mayores en la estación de Rodeiro y de Forcarei, también son escasas: 31,9 milímetros en Serra do Faro y 46,3 en la estación forcaricense.

Estas cifras explican, por ejemplo, el profundo descenso del agua embalsada en el pantano de Portodemouros: este lunes, día 29, contaba con 161 hectómetros cúbicos, es decir, está al 54,21% de su capacidad total, 297 hm3. Pero en comparación con la misma semana de 2023, por entonces tenía embalsados 188 hm3 de agua, que supone el 63,3%. Y si nos vamos a la media de hace 10 años, también nos invita a pensar en controlar desde ya nuestro consumo del agua, aunque Portodemouros tenga un destino de producción eléctrica, porque esa media de la última década es de 221 hm3, es decir el 74,5% de la capacidad de este pantano.

A modo de apunte sobre las temperaturas, Meteogalicia permite consultar las horas de frío, que son aquellas en las que los termómetros se colocan por debajo de los 7 ºC. Pues bien, en la Serra do Faro hubo en total 7 horas con esas temperaturas tan bajas a lo largo de julio, mientras que en Forcarei se registró tan solo 1,2 horas. Las rachas de viento llegaron a alcanzar en el casco urbano de Lalín los 46,5 kilómetros por hora, pero en Forcarei no llegaron ni a los 13.

