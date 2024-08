Lalín busca “solución para que no se quede en la calle” la mujer con un hijo menor desahuciada

“No tenemos ni la mínima intención de que nadie se quede en la calle”. Con estas palabras la concejala de Política Social de Lalín, Carmen Canda, confirmaba que estaban trabajando en dar una solución a Jenny, la joven desahuciada ayer de su casa, en la Rúa da Ponte. Ya desde el martes, tanto ella como sus amigas se pusieron a recoger las pertenencias, ante la inminencia del desalojo. Llenaron dos furgonetas, a las que se suman la de ayer por la mañana y todos los enseres que quedaron repartidos por la acera. “Son muchos años en este piso”, contaba la mujer. El motivo por el que la han echado, según se recoge en la sentencia, es por falta de pago. El 13 de junio le llegó un auto en el que se la desahuciaba por no haber abonado varias cuotas de alquiler.

Jenny llevaba viviendo en ese piso diez años, tal y como recoge el informe de servicios sociales que le han realizado. La joven, de nacionalidad dominicana, reconoce la existencia de un impago durante varios meses porque, según dice, había perdido la ayuda social que percibía y se le hacía imposible hacer frente al coste de la vivienda. Sin embargo, comenta que, al recuperar dicha ayuda, pudo solventar la deuda que había adquirido. Ella también afirma que puede justificar estos pagos en base a los movimientos de su cuenta bancaria. A pesar de que cree que no había motivos para echarla del piso, igualmente recibió una notificación en la que se le informaba de que tenía que abandonar su domicilio ayer.

Jenny, junto a sus cosas tras ser desahuciada de su domicilio en Lalín, ayer por la mañana. / | // BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Suspensión extraordinaria

Ante la proximidad del lanzamiento, la mujer acudió a comienzos de julio al juzgado para solicitar la suspensión extraordinaria del desahucio, por encontrarse la demandante en situación de vulnerabilidad. Se le realizó un informe social el 18 de julio desde el Concello de Lalín en el que se explicaba que ella vivía sola, pero que ostenta la custodia compartida de un menor de edad, que este año, por medio del convenio regulador consta empadronado en el domicilio del progenitor y se declara que Jenny está en una situación de riesgo o exclusión social. Este informe fue presentado ante la jueza para evitar tener que abandonar el domicilio, pero la letrada lo desestimó, tal y como confirma la concejala Carmen Canda.

El día 31, es decir ayer, se hizo efectivo el desahucio. Ya en la calle, con sus cosas esparcidas por la acera, Jenny aseguró que se le han quedado otras muchas dentro de la vivienda. “Hay muebles que compré yo y que no me he podido llevar, porque ¿dónde los meto?”, se preguntaba al pie del portal.

Desde el ayuntamiento confirman que este desahucio les ha pillado por sorpresa, ya que tuvieron conocimiento de él el martes, tan solo 24 horas antes de que se produjera. Esto les ha dejado muy poco margen para reubicar a esta inquilina, si bien Canda confirma que “desde el departamento de Servicios Sociales se está trabajando desde ya para buscar una solución a esta situación y se están tomando las decisiones oportunas para que esta mujer no se quede en la calle”. La edil también afirma que no se puede dar un plazo para solucionar esta situación porque hay que realizar algunos trámites burocráticos de los que se desconoce el tiempo que van a tardar en llevarse a cabo.

Por su parte, Alba Forno, portavoz del PSOE de Lalín también se pronunció sobre el tema y afirmó que “no se puede permitir que alguien que vive en Lalín se quede en la calle, hay que dar una solución a corto plazo”, afirma. Ella no puede hacer demasiado con respecto a este asunto pero plantea la posibilidad de habilitar una vivienda en la calle Manuel Riveiro durante el tiempo que la mujer permanezca aquí, ya que en el mes de diciembre tiene planes de regresar a República Dominicana.

El propietario del piso asegura que le debía varios meses

El propietario del inmueble quiso aclarar las informaciones sobre este desahucio y comenta que Jenny le debía varios meses de alquiler y el coste de la basura, que, según él, no le pagó en ningún momento. El hombre declara que el lanzamiento se llevó a cabo porque decidió tomar medidas legales al ver que la mujer “se iba escaqueando de pagar”. Él era conocedor de que la joven estaba percibiendo una ayuda, pero manifiesta que con ella no hacía frente a las cuotas de alquiler. Además, sostiene que, si bien Servicios Sociales en un primer momento salió en defensa de la joven, terminó desvinculándose de ella y añade que la jueza desestimó el informe de este departamento que ella había presentado y mantuvo el lanzamiento. El dueño del piso asegura que puede demostrar el tema del impago, aunque no sabe exactamente de cuánto es la deuda porque ese tema está ahora “en manos de mi abogado”. Asimismo, niega que se le haya avisado a Jenny con poco tiempo de antelación, sino que se le envió un burofax hace meses en el que se le informaba del desahucio. Ante esta deuda, el arrendador reconoce que estaba cansado de la mujer y que por eso procedió a realizar la petición de desalojo, que se consumó ayer. Afirma que el piso no ha quedado en buen estado y que, por seguridad, ya ha cambiado las cerraduras tanto del portal como la de la vivienda. También confirma que desde el juzgado se le impuso a Jenny el hacer frente a la deuda, por lo que tenía que depositar allí el dinero, cosa que, según este vecino, no ha hecho y, además, ya se le ha pasado el plazo. Por ello, el propietario entiende que ya no recibirá este dinero.