Hermida e pobo de Cabanelas, en Liripio

O lugar de Cabanelas pertence á parroquia estradense de San Xoán de Liripio. O seu topónimo fai referencia a unha cabana, ben para gardar aparellos de labranza ou como refuxio. Da súa antigüidade fálanos Fernando Cabezas Quiles, en Toponimia da Estrada, que nos di: “No ano 1537, nun documento do Arquivo Histórico da Universidade de Santiago, cítase o que pode ser este lugar como casal de Cabanelas na tenza de Codesed”. En efecto, a parroquia de Liripio, Codeseda e Sabucedo formaban a tenza de Codeseda do cabido de Santiago trala desaparición no século XV do mosteiro de monxas bieitas de San Xurxo de Codeseda.

A hermida de Cabanelas, despois dunha moi recente mellora.

Cabanelas celebra a súa festa local o primeiro fin de semana do mes de agosto nunha fermosa ermida fundada no ano 1839, polo frade Andrés Solla e consagrada á veneración de Santo Domingo de Gúzmán e de Santa Lucía.

Érguese esta ermida nunha longa chaira ornada dunha pequena carballeira que se sitúa na Serra de Cabanela. Nesta chaira está encravado un cruceiro e baixo os carballos acomódanse unhas mesas de pedra para xantar e tamén un cativo palco para a música. A ermida ten a cabeceira orientada ao boreal (Norte) e o pórtico ou porta principal cara ao Austral (Sur), mentres que a porta lateral mira ao nacente (Este). No lado que mira a poñente (Oeste) está a sancristía. Na espadana pendura unha pequena campá coas inscricións IHS MARIA Y JOSE AÑO 1840.

A construción da ermida está feita con paramentos de perpiaños de moi boa calidade, en troques, no interior o lenzo e o teito da nave están pintados de branco. O presbiterio, como é habitual, atópase un chanzo máis alto co chan da nave, a zona do altar ten a cabeceira de granito pulido e os paramentos laterais están pintados de branco. No acceso ao presbiterio dúas columnas sosteñen un arco de granito pulido, ataviado no lado dereito por unha cruz procesional e na esquerda o estandarte. O centro do altar maior está presidido pola cruz da ermida, no lado da epístola sobre un pedestal repousa a imaxe de Santa Lucía e na esquerda, do lado do evanxeo, está radicada a imaxe de Santo Domingo de Guzmán sobre un pedestal. Nese mesmo lado unha porta dá entrada á sancristía e entrando pola porta principal do pórtico, á man dereita, podemos observar unha pía de bautismo e nun oco da parede a pía de auga bendita.

Nos paramentos exteriores revestidos e pintados de branco, tan só se aprecia os perpiaños que forman os ángulos nas esquinas e cimentos da ermida. O fermoso pórtico da ermida está construído todo de perpiaños, así como a soleira do tellado e espadana que remata nunha cruz. Ten a nave tellado a dúas augas, ábsida e sancristía a catro, e o conxunto recuberto con tella do país, colocada en xullo deste ano.

A ermida construíuse en advocación de Santo Domingo de Guzmán, frade que fundou a orde dos Dominicos no século XIII despois de ter unha revelación na que a Virxe María lle entregou o Rosario, para a conversión dos pecadores, e lle encomendou espallar a súa devoción. Daquela nomeábase como salterio da Virxe, pero pasou a denominarse rosario, porque rezar o rosario é como levar dez rosas a María en cada misterio. Esta Orde difundiu este rezo, por iso Santo Domingo de Guzmán aparece representado na súa iconografía co hábito dominico e cun rosario.

O motivo de que esta ermida estea dedicada a Santo Domingo é debido a que o frade fundador pertencía á Orde dos Dominicos.

Trala visita á ermida baixamos ata a aldea de Cabanelas, na que sorprende ver que nun recuncho tan afastado da capital municipal o noventa por cento das casas están restauradas e as outras estanse rehabilitando, e todo o entorno moi amañado e axeitado. Mágoa que as pistas de acceso a este lugar fiquen en mal estado.

Ten a aldea unha praza que leva o nome de Praza dos Arrieiros. A seu carón érguese unha fonte que bota auga todo o ano e que se completa cun pía ou bebedoiro para os animais, e unha placa posta na parede da fonte lémbranos: Fonte de- Santo Domingo e Santa Lucía- donada polo- Excmo. Concello da Estrada- e a colaboración veciñal- ano 1941”. Outra praza, recorda a unha muller senlleira, reza deste xeito: Praza de Filomena da Mariana. Cabanelas.

O lugar de Cabanelas, situado na parroquia de Liripio, en verán está cheo de veciños que retornan ao seu querido berce, lonxe do mundano barullo de xente, coches e présas que soportan nas cidades, porén cando remata a época do estío volta a ser un pobo baleiro e deshabitado, pero que respira a paz e tranquilidade que todos buscamos. Este sábado en Cabanelas será día de festa, na honra de Santa Lucía e Santo Domingo..Ás13.00 horas haberá misa cantada, este ano con sesión vermú amenizada por Lume na Lareira e con rosquilleira.