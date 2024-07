Vehículos estacionados en la Rolda Leste obligan a los peatones a usar la calzada

Residentes en la zona de la Rolda Leste instan a la Policía Local a materializar el incremento de la vigilancia que se prometió en junio con la intención de reducir el volumen de vehículos –camiones, sobre todo– que estacionan en arcenes y que por su volumen restan visibilidad a los vehículos que circulan por la calzada, pero que también obligan a los peatones, en aquellos tramos en que no hay aceras, a caminar por el firme. Los usuarios indican que la presencia de camiones aparcados es más notoria durante la tarde-noche, en zonas concretas como el tramo entre el colegio Manuel Rivero y la rotonda Alto de Vales. Ocurre, también, en el tramo final de la rúa Arenal o en la Avenida do Montserrat. Hay casos en que estos estacionamientos no son sancionables si, por ejemplo, son sobre zonas en que no hay plazas pintadas solo para el uso de turismos.