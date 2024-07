A Festa da Empanada da Bandeira abre o 12 de agosto o prazo para alugar as mesas

O equipo de persoas voluntarias da Asociación Amigos da Empanada anunciou onte o prazo para a reserva de mesas da Tradicional Festa da Empanada que celebra a súa 48 edición o vindeiro 24 de agosto, na localidade da Bandeira. Tras o éxito logrado o ano pasado, a cita gastronómica por excelencia do Concello de Silleda, apostará novamente polo formato de comida e cea, podendo as persoas asistentes gozar do evento en ambos horarios e polo meso prezo no que respecta ao aluguer de mesas.

O período de reserva será distinto en función de se esta se realiza de xeito presencial ou telemático. Se se fai en persoa, o prazo arrincará o luns 12 de agosto e estenderase ata o domingo 18, ambas xornadas incluídas, cun horario de 19.00 a 21.30 horas durante a semana e de 12.00 a 14.00 horas o fin de semana. As solicitudes efectuaranse no Centro Cultural Vista Alegre e os métodos de pago son ou ben en efectivo ou a través dunha transferencia bancaria.

Así mesmo, poderase facer a reserva a través de Whatsapp contactando ao teléfono da asociación no 621087117 e podendo abonar a cantidade a través dunha transferencia bancaria ou bizum, seguindo as instrucións indicadas pola organización na plataforma de mensaxería instantánea. O prazo de forma online estará aberto do luns 5 ao domingo 18, ambos incluídos.

O prezo das mesas será o mesmo que na última edición, é dicir, 35 euros por mesa, dando cada unha delas servizo a un total de 10 persoas. No caso das persoas asociadas, estas terán descontos, tendo un custo de 20 euros as dúas primeiras e de 25 a partir da terceira.

Cómpre recordar que son as peñas as que deberán levar todo o necesario, xa que a organización só facilita o espazo e a mesa, e ofrece servizos como baño, luz ou auga en diferentes puntos da Carballeira da Pomba, na que se espera reunir a centos de peñas, é dicir, máis de 10.000 persoas. Tamén é preciso indicar que o prezo da mesa será o mesmo tanto se se decide comer, cear ou ambas opcións.

A directiva roga a toda a veciñanza e persoas visitantes que teñan a intención de acudir ao evento que cumpran meticulosamente co horario establecido, posto que as persoas voluntarias realizan múltiples tarefas ademais das reservas. Ademais, a Festa da Empanada contará con pulpería oficial para todas aquelas persoas que non desexen reservar mesa ou que queden sen a mesma por falta de espazo.