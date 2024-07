Desahucian a una mujer con hijos menores en Lalín

Esta mañana Jenny se levantaba teniendo que dejar su casa en la rúa da Ponte de Lalín. Ya desde ayer, tanto ella como sus amigas se pusieron a recoger las pertenencias. Llenaron dos furgonetas, a las que se suma la de esta mañana y todos los enseres que quedaban repartidos por la acera. "Son muchos años en este piso", contaba emocionada la mujer. El motivo por el que la han echado, supuestamente es por falta de pago. El 13 de junio le llegó un auto en el que se la desahuciaba por no haber pagado algo más de 700 euros, lo que más o menos vendrían a ser tres cuotas de alquiler.

Jenny reconoce que en ese tiempo no había hecho frente al pago, porque afirma que había perdido la ayuda social que percibía y no podía hacer frente al coste de la vivienda. Sin embargo, la dominicana comenta que en ningún caso esto fue un problema con su casero, ya que tenían una buena relación, y la deuda fue saldada. Jenny comenta que puede justificar estos pagos en base a los movimientos de su cuenta bancaria.

Aunque según ella el pago estaba hecho, el desahucio no se paralizó, y ella acudió a comienzos de julio al juzgado para solicitar la suspensión extraordinaria del lanzamiento, por encontrarse la demandante en situación de vulnerabilidad. A Jenny se le realizó un informe social el 18 de julio desde el Concello de Lalín en el que se explicaba que ella vivía sola, pero que ostenta la custodia compartida de un menor de edad, que este año, por medio del convenio regulador consta empadronado en el domicilio del progenitor y se declara que Jenny está en una situación de riesgo o exclusión social.

Ella cree que al recibir este informe, podría conseguir la paralización del desahucio, pero nada más lejos de la realidad. El día 19 de julio le informan que su petición de suspensión del lanzamiento ha sido denegada y el viernes le informan de que el día 31 debe abandonar su domicilio.

A pesar de contar con la ayuda de sus amigas, en la vivienda se han quedado muchas cosas, porque la joven dominicana se había hecho cargo de comprar el mobiliario de buena parte del piso. "Hay muebles que compré yo y que no me he podido llevar, porque ¿dónde los meto?".Y por si esto fuera poco, Jenny cuenta que en el piso se han quedado sus dos perros, que no se los han podido llevar porque el dueño de la vivienda ya ha cambiado la cerradura.

A estas horas está previsto que Jenny sea reubicada en una vivienda social, en la que podrá vivir con sus hijos, a los que recibe mañana, antes de volver a su país en diciembre.