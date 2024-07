Crespo estima que el tanque de tormentas funcionará a finales de año o principios del próximo

Las obras del tanque de tormentas de Lalín están “muy avanzadas”, apunta el alcalde, José Crespo, que considera que “debería estar funcionando perfectamente antes de terminar el año en que estamos” o, como muy tarde, en enero del próximo. “Es un tanque gigantesco que tiene que recoger toda el agua del casco urbano en el momento de una tormenta grande”, señala el regidor para dar “una idea de la magnitud” de la infraestructura. “Cuando haya una tronada, las aguas fecales y pluviales van a ir a ese depósito, que después las irá soltando poco a poco hacia la depuradora, para que no se atasque y depure perfectamente”, apostilla.

La inversión total del proyecto asciende a 6,7 millones de euros, “que es una barbaridad”, prosigue. “Una cosa es verla por fuera y otra cosa, verla por dentro”, declaró ayer en una entrevista radiofónica. Precisamente, tiene pendiente una visita con la conselleira “para comprobar lo grande que es ese tanque y lo bien construído que está”.

Aunque no quiere poner fechas, porque a toda obra le quedan “flecos”, Crespo insiste en que esta primera fase “se acabará en el año que estamos”. El tanque se completará con la dotación de un parque infantil orientado hacia el cocido, como máximo protagonista de la gastronomía local, y una zona de integración paisajística, con plantación de árboles autóctonos.

Después, se ejecutaría el bombeo de agua desde el río Deza a su paso por Vilatuxe, con el fin de evitar los problemas de abastecimiento en verano. “Ahora el consumo es elevado: al casco urbano se suma ya más de la mitad del rural, porque las parroquias demandan cada vez más agua municipal –refiere–. Salvo las que están en la carretera de Rodeiro, porque no da el nivel, las demás tienen agua desde Lalín, lo que significa que el consumo ha aumentado y más que se va a incrementar”.

Nuevas depuradoras

Además, Lalín ha solicitado a la Consellería de Medio Ambiente una nueva depuradora para ubicarla aguas abajo del Pontiñas, junto al último lago del paseo. “Cuando funcione la nueva depuradora, el tanque de tormentas será una mejora cualitativa y cuantitativa importante del saneamiento. El río Pontiñas y la depuración del casco urbano de Lalín van a entrar en otra dimensión”, vaticina.

“En cuanto esté construída la nueva depuradora y se haga el bombeo desde Vilatuxe, Lalín quedará en unas condiciones inmejorables tanto de agua de traída como de saneamiento y podrá estar al nivel de la mejor ciudad de Galicia”, proclama el alcalde. Quedará para “cuando se pueda” reformar o hacer una depuradora nueva en Botos. “Con eso quedaría empatenado todo lo que tiene que ver con el agua de la traída y el saneamiento”, concluye.

CIS: “No hay semana que no me reúna con alguien del hospital”

“Desde hace dos meses no hay semana que no me reúna con alguien del hospital, con la gerencia, con algún director o subdirector, jefe de servicio...”, declaró ayer el regidor en una radio local, al ser preguntado por el CIS (Centro Integral de Salud). Su intención es “que funcione como un hospital de día”, aunque admite que “llevará unos años” conseguir que entren más especialidades o que disponga de TAC, que es otra de las “peleas” en las que está inmerso Crespo con los responsables de la sanidad gallega. “Que haya que ir a Santiago solo a operarse o por una dolencia específica o muy grave, por así decirlo”, manifiesta. En materia cardiovascular, Crespo cuenta con la ayuda del doctor José Ramón González Juanatey, comendador de la Feira do Cocido. Asegura que el esfuerzo que están haciendo este reputado cardiólogo y el nuevo gerente del CHUS para que el CIS funcione como un hospital de día “no se paga con dinero”. En canto a la fecha de apertura, varias veces aplazada sine die, el alcalde confía en que no pase de “principios de septiembre”. “Se está viendo como funcionan las máquinas, los pequeños problemillas..., igual que cuando vas para una casa nueva, que siempre hay algún desajuste en los primeros días”, apunta.