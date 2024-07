Crespo: “Que me diga la Subdelegación por qué vía me alertó” sobre el padrón

El alcalde de Lalín, José Crespo, sale al paso de la información facilitada desde la Subdelegación del Gobierno según la que, en la junta local de seguridad de septiembre del año pasado, se recomendó a Lalín revisar el padrón en vista del alto porcentaje de personas de origen argelino empadronadas en el municipio. Crespo le exige a la Subdelegación “que me diga por qué vía lo hizo y de qué me alertó, porque yo como alcalde no tengo conocimiento, y por lo tanto les acuso de mentir. Nosotros no tenemos ninguna comunicación ni verbal ni por escrito”, remarca. “De palabra no se me dijo nada ni a mí ni a ningún edil, y por escrito mucho menos”.

En una entrevista en una radio local, el alcalde repitió lo que ya anunció en el pleno del lunes, que le había solicitado al subdelegado del Gobierno, Abel Losada, una reunión con carácter urgente de la junta local de seguridad (por escrito y también mediante un mensaje de whats app). Se lo pidió ya la semana pasada, y la respuesta por escrito fue que en septiembre hablarían. ·“No me parece de recibo”, indica el regidor. “En todo caso hablaremos y veremos cómo las normas que son de obligado cumplimiento yo entiendo que debe ser la Subdelegación del Gobierno quien acuerde su parte con los mandos de la Guardia Civil”.

Quejas sin respuesta

En este sentido, añade que si hay que acometer investigaciones de carácter penal para saber o no si en Lalín está instalada una mafia de trata de personas, “quien lo tiene que hacer es la Guardia Civil y quien tiene que ordenarlo es la Subdelegación del Gobierno, así se lo voy a dejar claro al subdelegado cuando tenga a bien celebrar la junta local de seguridad, y le voy a pedir como alcalde distintas cuestiones que me dijeron las distintas asociaciones que hay aquí”. Cabe recordar que el regidor se reunió con representantes de Carabelo, O Mencer y Recycling el pasado día 23; en ese encuentro le trasladaron la existencia de un grupo de inmigrantes magrebíes que extorsiona y amedrenta al resto de la comunidad. “Hay algunas personas que, según estas asociaciones, no están cumpliendo, y pese a haberse quejado y haber mandado algunas comunicaciones a la Subdelegación, no se le está haciendo mucho caso”.

Crespo insiste en que la Subdelegación del Gobierno “no tiene que echar balones fuera. Quien tiene que investigar, que es quien tiene competencias en extranjería, si hay alguien de forma ilegal en nuestro municipio es Extranjería, y quien tiene que mirarlo es la Guardia Civil. La Policía Local no tiene medios ni forma humana de poder acceder a la Guardia Civil y Policía Nacional".

En el pleno del lunes quedó claro que los datos del padrón son secretos, no pueden consultarlos ni particulares ni siquiera el propio gobierno local, y que ante cualquier anomalía, como la de personas empadronadas en casas cuyos propietarios no las conocen, debe hacerse saber por escrito al Concello. El secretario abrirá una investigación, y en caso de detectar alguna negligencia, la transmitirá al juzgado, a la Fiscalía y a la Subdelegación para que actúe en consecuencia.

El padrón es una competencia municipal, como indican desde la Subdelegación, “pero tiene que someterse a las normas estatales, no las hace el Concello de Lalín. Quien hace realmente mal las cosas con respecto a la emigración es el gobierno estatal. Es una anomalía que el ejecutivo del PSOE no estudie los problemas que puede generar una falta de regulación en muchas cosas que hay ahora. Cuando llega una persona extranjera a cualquier municipio, el derecho a empadronarse se lo da la propia normal estatal”, apunta el regidor. Crespo reitera que “el inmigrante que está en Lalín tiene el mismo tratamiento que el que está en A Estrada, en Almería o en Vigo, por la normativa estatal”.

Por eso, en caso de irregularidades en el padrón, si hay que por ejemplo “identificar a gente por la calle y si no tiene los papeles en regla, exigirle que cumpla la norma en vigor en el Estado, no podemos hacerlo desde el Concello, tiene que hacerlo quien le corresponde”.

Cobardía política

Lo dijo en el pleno y lo repitió ayer: para Crespo, la forma de actuar del PSOE y del BNG locales en esta polémica sobre el padrón es “miserable. Les vale todo, no tienen escrúpulos de ningún tipo”. Y repite que no actúa de la misma forma Rafael Cuiña, de Compromiso por Lalín, “que sabe perfectamente cuando era alcalde cómo funciona el padrón, que es un tema de forma automática”.

Para Crespo, PSOE y Bloque hablan de irregularidades en el padrón “y no aportan ningún dato. Eso es una cobardía política de primer nivel”. En el pleno, Crespo convidó a la portavoz socialista, Alba Forno, “a que si tiene alguna comunicación de algo que considere irregular que lo meta por escrito en la Guardia Civil y en el Concello, de forma simultánea”.