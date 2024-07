Los censos históricos revelan que A Estrada tuvo más habitantes que Pontevedra, Vigo o Santiago

La pérdida de población es una herida abierta en los municipios gallegos de interior, tan grande que en el caso de A Estrada ha ocasionado una sangría que cambió completamente aquella imagen de bonanza demográfica que le conceden los censos históricos. En aquel 1877, el estradense era un ayuntamiento todavía muy joven, teniendo en cuenta que no fue hasta 1840 cuando la sede municipal se trasladó desde Cereixo hasta A Estrada. Poco antes, en 1836, la capital estradense no pasaba de ser una modesta aldea formada por media docena de casas al pie de un cruce de caminos por los que transitaban peregrinos rumbo a Santiago, así como aquellos que atravesaban estas tierras en busca de los baños de Cuntis y Caldas de Reis o que ponían rumbo a Arousa. Sin embargo, aquella villa floreció, creció y, además, lo hizo de manera exponencial en muy poco tiempo. Sin embargo, en las dos últimas décadas A Estrada no paró de perder población.

Con todo, el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) que recibió el ayuntamiento estradense da muestras de que –al menos de momento– se ha podido cortar la hemorragia. Por primera vez en 20 años el municipio estaría en condiciones de aplaudir un incremento de población. Para observar este aumento pueden utilizarse los datos de marzo de 2023 y el recibido en marzo de este 2024. El año pasado a esas alturas el censo de A Estrada estaba en 20.077 vecinos, mientras que la última cifra aportada al Concello era de 20.128, un dato que desde el gobierno municipal se aplaudió como “extraordinario porque rompemos la tendencia de los últimos 20 años y da cierto margen para la tranquilidad”.