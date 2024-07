La Subdelegación del Gobierno ya alertó hace once meses de las irregularidades en el padrón

En 2023 estaba empadronado en Lalín el 60% de los argelinos que residen en toda la provincia. Este elevado porcentaje acabó siendo el tema de la junta local de seguridad del 7 de septiembre del año pasado, hace casi 11 meses, y que se había convocado para abordar otra cuestión, los casos de acoso y robos en garajes. En esa reunión estuvo presente la entonces secretaria de la Subdelegación del Gobierno, Isabel Alonso, que conminó al Concello a que revisase su padrón, a lo que se comprometió la administración local.

Estas son declaraciones desde la Subdelegación, en vista de la polémica por las variaciones del padrón y el empadronamiento de extranjeros en casas sin el conocimiento de sus dueños. Ya en la recta final del pleno y en el debate de una moción del BNG en la que pedía crear una comisión sobre el padrón municipal el alcalde, José Crespo, indicó ayer que había solicitado por escrito una reunión de la junta local de seguridad con carácter urgente, y el subdelegado, Abel Losada, le respondió que en septiembre hablarían sobre ello. Los dos ediles del Bloque, Francisco Vilariño y Ariadna Fernández, abandonaron la sala tras decirles Crespo que su actitud le parecía miserable “porque saben cómo funciona el padrón”, ya que no puede consultarse ni por parte de la Policía Local, salvo si hay una investigación abierta.

Renovación cada dos años

Crespo, que fue reprendido tanto por el BNG como por el PSOE al no contar con ambos en el encuentro de días atrás con colectivos que denunciaron la situación, está abierto ahora a convocar una junta de portavoces e incluso a que los cuatro partidos mantengan un encuentro con Abel Losada. En este punto, la Subdelegación del Gobierno es clara: la junta de gobierno local de seguridad es un organismo de cooperación entre instituciones y con miembros natos, no un organismo político como es un pleno, por lo que el subdelegado acude a juntas de seguridad, pero no a reuniones con los partidos. Y recalca que el padrón es municipal, y Extranjería se encarga de los permisos de residencia, de trabajo o de estudio.

En relación con esto el secretario del Concello, César López, explica que los decretos en que se alerta de cambios en el padrón se dictan de forma periódica para por ejemplo dar de baja a ciudadanos extracomunitarios que, tras dos años, no renovaron su empadronamiento. Insistió en que los dueños de viviendas en que estén empadronadas personas que no conocen deben presentar una reclamación por escrito. “No me consta que haya reclamaciones pendientes de solución”, añadió.

Antes de abandonar el pleno, Vilariño aseguró que se citó para esta semana a vecinos que acudieron la anterior al Concello para alertar de estas irregularidades. El PSOE, que ya preguntó por una baja de 108 personas en el pleno de enero, reprendió al gobierno por “abogar por el silencio y que no se hable del tema”, indicó Alba Crespo mientras Rafael Cuiña, el líder de Compromiso por Lalín, sí defendió la idoneidad de “trabajar con relativa discreción”. El exalcalde apuntó que en Semana Santa algunos vecinos le trasladaron “cuestiones intolerables”, que ya lleva un tiempo hablando con Crespo de forma privada sobre la cuestión y que incluso le mostró su preocupación a “presuntos líderes de colectivos musulmanes”.

El Eixo Atlántico y la Feira do Cocido

La moción del BNG no salió adelante por los 12 votos en contra del grupo de gobierno, igual que las que presentaron el PSOE y Compromiso. Sin embargo, PP y Bloque sí estuvieron de acuerdo en la salida de Lalín del Eixo Atlántico, en el que había ingresado en 2007 y solo con el voto a favor del PP, como recordó desde el Bloque Ariadna Fernández. La cuota que pagaba Lalín por formar parte de la entidad estaba ahora en 12.600 euros.

El portavoz del PP, Avelino Souto, apuntó que tras analizar los objetivos por los que se adhirió, “ahora mismo trabajamos con otras herramientas que nos dan más beneficio”, y Crespo admitió que se trata de una decisión política tras las declaraciones del secretario, Xoán Vázquez Mao, sobre Alfonso Rueda y el proyecto de Altri. El socialista Ángel Álvarez duda de que Lalín hiciese una evaluación para ver la utilidad de formar parte del ente, en vista de que también se van otros concellos del PP, y Rafael Cuiña, que se declara “atlantista”, pidió sin éxito la retirada de este punto. Crespo, haciendo balance, indicó que el Eixo Atlántico sí echó una mano en la internacionalización del Cocido con actos hasta en 17 concellos, incluidos Oporto y Braga, tanto durante el mandato popular como en el anterior de coalición.

Fiestas de As Dores

El PP contó con los 3 votos a favor de Compromiso por Lalín (faltaba en el pleno Teresa Varela) para su moción sobre la necesidad de profesionales sanitarios en atención primaria en el conjunto del sistema nacional de salud. La concejala de Sanidade, Noelia Seijas Otero, recordó que compete al Ministerio de Sanidad tanto la formación de especialistas como el fijar el número de plazas en cada facultad de Medicina. Y a finales del año pasado la ministra, Mónica García, ya fue alertada por varias autonomías de la falta de médicos de atención primaria.

Ariadna Fernández, desde el BNG, recordó que la Xunta es la segunda comunidad que menos gasta en atención primaria y que hay nada menos que 200 concellos sin pediatra. Desde el PSOE, Alba Forno recordó otras cuestiones como que hoy hay 900 profesionales menos en atención primaria que en 2009, o que se convocaron el año pasado 50 de las 79 plazas de enfermero especialista.

Compromiso votó a favor para una mejora sanitaria en Lalín, no sin antes señalar que la situación parece una guerra entre competencias, y que “la padecen los vecinos”, señaló Iria Fernández. Sin embargo, la moción de Compromiso para que el Concello asuma cada año la organización de las fiestas patronales se topó con el voto en contra del PP. El edil de Festas, José Cuñarro, alegó que en una reunión los hosteleros apuntaron que a partir del año que viene asumirán los festejos algunos de ellos. Aclaró al BNG que efectivos de la Policía Local están visitando empresas no para cobrar la cuota de las fiestas de este año, sino para el libro de festejos, por si quieren poner publicidad.

El alcalde, José Crespo, se dirige a la bancada socialista. / BERNABE/JAVIER LALIN

Linden saluda Linden y mejoras en la playa de Pozo do Boi

Desde el PSOE su portavoz, Alba Forno, defendió una moción para que Sogama mantenga el actual canon de 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos tratados, puesto que la intención es subirlo a los 78 euros el año que viene. Y Sogama contempla una bonificación del 15%, pero condicionada a la implantación del colector marró, que por ahora solo funciona en Silleda y está dando sus primeros pasos en Agolada. El PSOE demanda a la Xunta que cumpla con la normativa europea implantando medidas alternativas a la incineración y el vertedero y que active plantas de proximidad. Son propuestas que sí vieron con buenos ojos los ediles de Compromiso, mientras el BNG quiso saber cómo les afectará a los vecinos en sus recibos esa futura subida del canon.

La edil de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, explicó el voto en contra del PP alegando que debería tomar medias el gobierno central, ya que decidió subir el impuesto estatal sobre vertidos e incineración, el de producción de energías y aplica la orden que elimina la retribución por la planta termoeléctrica de Cerceda. Ya en ruegos y preguntas Ángel Álvarez lamentó la demora en colocar en el vestíbulo del consistorio el cartón-pluma en recuerdo de los represaliados; Alba Forno preguntó dónde se publicaron las bases para participar en el de Linden saluda Linden y por qué no se difundieron en las redes sociales. Mario López alertó de quejas por coches que aparcan en las aceras de la calle Arenal. Desde Compromiso, Miguel Medela pidió reponer tablas del puente de madera y limpiar los aseos de Pozo do Boi. Crespo cerró la sesión lamentando el resultado de las elecciones de Venezuela.