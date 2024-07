En los casi cinco años que viví siendo hija única, mi mundo estaba dividido entre Santiago de Compostela y Sigüeiro. Mis padres eran unos improvisados peregrinos que interpretaban las míticas flechas amarillas justo al revés, así que partían a menudo desde la Ciudad del Apóstol rumbo a la casa de Oroso en la que creció mi madre, siguiendo el Camino Inglés. Repetían la experiencia cada fin de semana y, de paso, todos los días que las típicas y continuas enfermedades infantiles no me permitían ir al colegio. Sin duda, Sigüeiro era mi reino. Aquella casa de aldea ofrecía un auténtico parque de atracciones para mí, un entretenimiento a perpetuidad que a duras penas podría encontrar en aquel reducidísimo piso de Compostela que fue mi primer hogar. Ni que decir tiene que arrancarme de allí cada domingo por la noche era un drama. Ahora tengo edad suficiente para confesar que mis berrinches y lágrimas de cocodrilo me brindaron muchos días de gracia en la casa de la “Abuela Conciliación”, aquella a la que yo siempre he llamado Andrea.

Siendo una canija de cinco años, nada sabía yo de la conciliación de la vida laboral y familiar y dudo que el concepto se hubiese siquiera inventado. De hecho, ahora que la madre soy yo, puedo asegurar que tenemos la palabra –podría decir que se repite hasta la saciedad y sigue sonando hueca–, pero muchos seguimos sin poder conciliar cuando faltan los abuelos. Transcurridas cuatro décadas, me parece que hemos avanzado realmente muy poco. Todavía somos incapaces de poner los pilares para una sociedad que pueda crecer con la seguridad de que los padres disfrutarán de sus hijos y los hijos de sus padres, sin hacer que los progenitores vivan siendo dependientes o malabaristas. O las dos cosas a la vez.

Hace unos días, el 26 de julio concretamente, se celebraba el Día de los Abuelos. Crecer junto a ellos y conservarlos a edad adulta es una bendición o una fortuna, como quieran verlo. A mí se me llena la boca de alabanzas y el corazón de orgullo por tener a los dos que –sin ánimo de despreciar a nadie–, siempre se han ganado el título. A pulso. Antonio y Andrea han estado ahí para mí siempre, de manera incondicional; con sus recursos limitados pero con amor a borbotones. Su hogar todavía es el mío, aunque ya no vivamos cerca. Todavía llego a verlos y abro la nevera si me apetece, que para mí es una de las muestras más evidentes de que me siento en casa. Sin embargo, nunca como ahora veo y comprendo lo mucho que hicieron por mí y, a la postre, por mi madre. Con su ayuda permitieron a su hija que la maternidad no pusiese en jaque su trabajo y –en consecuencia– le brindaron una valiosísima oportunidad para una mujer nacida en otros tiempos: una carta personalizada de independencia, libertad y autonomía. No se me ocurre mayor legado.

Poco avanzamos

Repito: poco me parece que hayamos avanzado. Es cierto que ahora –desde hace dos telediarios, porque a mí, por ejemplo, no me tocó disfrutar de esta ventaja– en Galicia las escuelas infantiles son gratuitas. Es cierto que existen programas de conciliación, especialmente en épocas de vacaciones escolares. Sin embargo, compaginar jornada laboral y atención de los hijos sigue siendo un equilibrio altamente difícil de alcanzar, especialmente para todos aquellos que trabajen a jornada partida. Los abuelos resultan hoy tan necesarios como lo eran antes para permitir que madres y padres acudan la trabajo cuando sus hijos no están en el colegio. Y, en cierto sentido, no deja de ser una lástima. Este tiempo juntos, abuelos y nietos, debería ser de esas cosas que se hacen por devoción, no por obligación; porque, evidentemente, a los nietos se los adora, pero no se los disfruta a todas horas.

Todavía se piensa que uno concilia en horario de mañana. Me van a disculpar, pero a mí no me entra en la cabeza. A Estrada es un ejemplo de ello. Es verdad: hay muchos programas, pero todos de tarde. ¿Los comercios, las gasolineras, los centros de salud, los hospitales, los bares… acaso te atienden en verano solo por la mañana? ¿Y qué hacen sus trabajadores con los niños por las tardes? Pues imagino que no les queda otra que pedir socorro a la Abuela Conciliación o a la Tía Auxiliadora. Se cubre con el campamento una parte de la jornada y, la otra, sumas una bola –o dos o tres– al juego de malabares con el que bailas cada día. Corres una jornada tras otra como pollo sin cabeza, sin estar nunca o estando a medias. Y, claro, si un día pasase por tu cabeza la posibilidad de dejar que abuelos y nietos gocen juntos mientras tú te dedicas un poco de tiempo, salta como un resorte el cargo de conciencia de que los pobres abuelos ya están “quemados” por toda la carga conciliadora que soportan.

Medidas reales

Después llega la clase política y anuncia una retahíla de medidas que todos sabemos que no se van a cumplir, sencillamente porque no vamos a lo básico: si el teletrabajo es posible, debería ser una medida que el gobierno ayudase a implementar en muchas empresas en momentos en los que la conciliación se vuelve una exigencia del guion. No se trata de decir “teletrabajo para todos porque yo lo digo” sino “yo te ayudo a que en tu empresa el teletrabajo no te suponga un coste añadido”. Porque, no nos engañemos, el teletrabajo es una esclavitud para un empleado que realmente cumple: el que quiere trabajar, rinde más nunca en esta modalidad, sencillamente porque está todo el día en la oficina. Y lo medible nunca es opinable. Eso sí, es un modelo que permite seguir trabajando y convivir con el hecho de sus hijos están de vacaciones, sin riesgo a que tengan que intervenir los servicios sociales. Superemos los complejos: alguien que teletrabaja no se escaquea, no vive mejor; sencillamente puede trabajar en tiempos no lectivos sin ir todo el día con el corazón subiéndole a la garganta.

Y, si el teletrabajo es incompatible con la actividad profesional, llega el momento de asumir y de interiorizar que la alternativa tiene necesariamente que pasar por exigir turnos de jornada continua, implantando programas de conciliación que cubran los horarios reales, que no parezcan diseñados pensando en que todos somos funcionarios. Igual es más una cuestión cultural o de las de querer, y no una cerrazón instaurada en no poder.

Más de mamá

Hay otra cuestión que, en esta materia todavía sigue sin superar. Está enraizada en la sociedad, profundamente: los hijos, a la hora de conciliar, son más de sus madres que de sus padres. Piénsenlo. Muchos empresarios no entienden tan bien que un padre tenga que ausentarse del trabajo para llevar a sus hijos al pediatra: ¿Acaso no puede su madre? Hay trabajo extra y muchos no se cuestionan si era el padre el que tenía que estar en casa: ¿Acaso no está a esa hora su madre? ¿Quieren otro ejemplo? Hasta antes de ayer era la madre la que tenía en exclusiva la baja cuando su hijo llegaba al mundo. ¿Qué pasa, que llega sin padre para que también cambie pañales o dé biberones mientras su madre se recupera del esfuerzo de haberlo parido?

El Día de los Abuelos debería aprovecharse siempre para darles las gracias por todo lo compartido, por los buenos ratos y el cariño; por consentir en lugar de educar; por ser cómplice ante situaciones en las que con sus hijos les tocaba el papel de juez. Contar con los abuelos es algo maravilloso, pero para disfrutarlos y que nos disfruten, no para que se sigan sintiendo atados a una responsabilidad de la que la sociedad debería liberarlos. Disfrutemos y visitemos a la abuela siempre que podamos. Pero a la abuela Andrea, Carmen, Concepción, Emilia, María, Lola o Elisa. Que Conciliación sea la que venga a visitarnos y que algún día cercano se pase por la casa de todos.

Suscríbete para seguir leyendo