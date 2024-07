A Taberna da Guillerma pecha 100 anos despois

Logo de manter abertas as súas portas durante mais de cen anos, finalmente ;“con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide”, a taberna da Guillerma, en Borraxeiros pechará para sempre, por xubilación da que nos derradeiros anos de vida da mesma foi a súa alma mater, Áurea Gomez.

Modesto Gómez, de pé á dereita, cos seus irmáns en Arxentina. / Cedida

Factores económicos, demográficos, melloras nas comunicacións... todos eles contribuíron considerablemente ao deterioro da actividade comercial e produtiva da vila.

A perda de poboación, a elevada taxa de mortalidade e a progresiva redución na de natalidade, foi a consecuencia e mesmo a causa do declive progresivo tanto da feira, como da actividade económica ata chegar aos nosos días.

Non podemos esquecer que nos anos 50 do pasado século, Agolada mantiña unha poboación de mais de 7.000 almas. Esta foi progresivamente mermando ata os 4.900 censados no ano 1970, por mor da emigración cara ao País Vasco e Cataluña, principalmente, e xa na costa abaixo imparable ata os mais ou menos 3.000 da actualidade.

Unha imaxe da taberna de Borraxeiros, dos anos 60. | // CEDIDA

Foron anos de guerra pero sobre todo de posguerra . Tempos de fame e medos. De cartillas de racionamento e do estraperlo, co que algúns fixeron cartos dabondo, trocando as racións dos mais pobres que non a podían mercar, porque non tiñan cartos para collela. Nestes casos a xente levaba a ración de balde, pero a cambio de que na cartilla lle selaran como consumida dúas ou tres segundo o caso.

As outras dúas o tendeiro/taberneiro, quedaba para revender ao prezo mais caro posible. Deste xeito a xente ía tirando e adquirindo o que precisaban, malia sen os cartos necesarios e os comerciantes tiñan un plus de beneficio extra.

Foron tempos grises de Garda Civil, nas estradas, de “si, señor” e calar con todo. De acción católica e Fronte de Xuventudes, Falanxe Española e das JONS. E do vaso de leite nos colexios de nenos co pelo rapado ao cero por mor dos piollos.

O mundo, o demo e a carne, dos cregos, que estigmatizaron a toda aquela xeración de rapaces co pecado e a condenación eterna.

Tempos de sopas de leite e viño para o almorzo e caldo con unto e touciño, para o resto da semana. No que o pan se cocía nos fornos das casas e se gardaba sen poñerse duro nin reseso durante días e días.Tempos de chicoria que sabia a café.

Frío, moito frío, dentro e fóra das almas das xentes traballadoras, labregos humildes sen soños nin esperanzas. Frieiras nas mans e nas orellas, onde máis se cebaba a desnutrición e as carencias de bos alimentos. Tempos de fame un día tralo outro, nos que se foi estragado a xuventude de tantos.

Aparato para dispensar o aceite, e que ainda se conserva no local. / A. Utrera

Foron anos de consumir a vida nas tabernas, deixando pasar os días, os homes, matando o tempo, as mulleres na casa, dende logo, e os fillos, aqueles rapaces da posguerra, de pantalón curto e roupa remendada unha e outra vez, que pasaba dun irmán a outro, xogando nas rúas e na praza; a pelota, ás veces de trapo (máis adiante chegarían as de coiro), ás escondidas, ás bólas, ás chapas, a saltar a corda as rapazas e de cando en vez, nalgunhas tabernas que tiñan futbolín con aqueles monicreques de madeira de buxo, atravesados polo ferro dos manubrios que agarrabamos para golpear a bóla e meter o gol do triunfo e fin da partida, porque non tiñamos máis ca unha “ perra chica”.

15 tendas nos anos corenta

Pero isto xa foi anos despois, o de ter algunhas tabernas, non todas, os futbolíns onde os rapaces pasábamos horas e horas botando os primeiros fumes do tabaco polo nariz, xogando a seren xa adultos sen decatarnos de que íamos ter tempo dabondo para tódalas cousas e non había que apurarse para medrar porque cada cousa ten o seu tempo e cada tempo as súas cousas. Pero naturalmente non o sabiamos e tiñamos que aprendelo cos anos como sempre foi. É lei de vida.

Nas tabernas coexistiron , polo tanto, forzas desintegradoras e integradoras ao mesmo tempo. Dúas caras da mesma moeda tan dispares e tan próximas unha da outra que nos permiten falar da importancia social destas como axentes no individual e no común; no individuo como persoa e como tal no conxunto familiar e social.

Clientes da taberna, nos anos 60. / Cedida

Segundo o censo de matrícula industrial do Concello de Agolada, para o ano 1941, durante o mandato como alcalde de Matías Fernández, e sendo o secretario Miguel Conde, Agolada tiña declaradas15 tendas de comestibles de ultramarinos, así como 5 tabernas tablajería, 2 cafés económicos,3 despechos de venta de pan, unha tenda de venta de retales, 6 muíños, un taller de carpintería, unha farmacia cuxo titular era Manuel Peleteiro, e tan só un médico, Manuel Padin.

As tendas de comestibles censadas no que respecta a Borraxeiros eran propiedade de:Modesto Gomez Vals, unha e outra de Manuel Fraga Garcia. Transcorridos dez anos, é dicir no ano de 1951, este mesmo censo de actividades económicas ou matrícula industrial recolle os seguintes negocios: Comestibles ultramarinos en Borraxeiros os mesmos dous a nome de Carmen Iglesias e a tenda taberna de Manuel Gomez Vilas.

Historias doutros tempos e vidas que transcorreron nas tabernas de Agolada, coma nas doutras moitas vilas. Tabernas tan emblemáticas e tan bo recordo coma as que citamos: Primo en Brántega; A Casa do Cantador en Gurgueiro; A de Sidorio e a casa do Manco en Ventosa; As da señora Rita e de Eidián,na parroquia do mesmo nome: as do Souto e as do Coche de Esperante; e cómo non, a Taberna do Arrieiro en Trascastro, entre outras moitas. E na propia vila, non podemos esquecer as da señora Ramona e Avelina de Trabancas; as de Pepe O Tolo e a Casa Oliva; as Tabernas do Dionisio e do Cambote; a Taberna de Fina; a Casa do Neira; a Taberna do Victor; a Casa Lousa; o café bar do Aurelio; O Avenida; o Café de Ricardo; A Taberna do Blanquito; O Esperante; O do Santos; Café Bar Negro, e un longo etcétera. E dende logo a de Modesto na Guillerma de Borraxeiros, a carón da casa consistorial, e a casa cuartel da Garda Civil, anos máis tarde trasladados á vila.

Foto familiar de Emilio Gómez na súa taberna. / Cedida

¿Posibilidade de aluguer?

Máis de cen anos de existencia con moita historia e algo de saudade contémplanse dende os estantes ateigados das botellas de Anís del Mono, ou coñac Soberano ,ou Fundador coa súa etiqueta, as de gaseosa ou Mirinda de laranxa, a clásica, e dende os caixóns para gardar o arroz, o azucre, os garabanzos ou as lentellas, que se despachaban a granel, e agora baleiros e dende logo a máquina para extraer o aceite e encher os recipientes dos parroquianos que viñan á tenda, os homes á taberna, elas a mercar algo que se facía necesario para a comida e que atopaban naquelas tendas de ultramarinos, produtos de ultra mar, chegados sobre todo da diáspora:Arxentina, Venezuela, Cuba aquí onde non había practicamente nada, e o estraperlo facía o seu agosto durante todo o ano.

O señor Modesto Gómez chegara precisamente de facer as Américas logo de estar en terras arxentinas probando sorte e sen moita fortuna, aínda que trouxera uns aforros cos que puido abrir casa de comida preto do porto da Coruña, onde quedou una tempada para logo máis tarde regresar a terriña, e abrir a que dende o principio ía ser a Taberna de Modesto.

Cos anos quedaría o cargo da mesma o seu fillo Emilio, e finalmente a súa filla Áurea que a mantivo aberta ata agora que alcanza a idade de xubilación e como non hai detrás quen continúe a dinastía bota o peche e punto e final, aínda que algún dos seus veciños a animan a que faga traspaso e alugue o local para que Borraxeiros non perda para sempre, unha das tabernas mais emblemáticas do Concello.

Suscríbete para seguir leyendo