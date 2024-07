Cercio, muy lejos de la crisis de los 50

Desde siempre, la misa dominical era mucho más que un acto religioso y de fe: servía para que los vecinos se pusiesen al día, antes y después de la eucaristía y en el atrio del templo o en el campo anexo, sobre otras cuestiones ya de carácter laico. Así que en Cercio, allá por 1974, comenzó a tomar forma la necesidad de disponer de un local, para cuya construcción vendría el permiso el 23 de julio de 1974.

Ayer, 50 años después, los vecinos conmemoraron ese medio siglo de un teleclub que sería el germen de la Asociación Cultural A Carballeira. En realidad, los actos de celebración ya arrancaron el sábado, con un documental y la representación de dos obras de teatro de uno de los ilustres vecinos de Cercio, Daniel Varela Buxán. La tumba de este dramaturgo (“a cova”, como se puede leer en el propio panteón) luce desde ayer una corona de laurel, igual que las de César Sexto, Octavio Pérez y Eliseo Carballal, los fundadores del teleclub. Hubo también un recuerdo para el sacerdote Juan Bautista Alonso. El grupo se completaba con Manuel Blanco Carballude, que ha cumplido 90 años y que además de formar parte de la primera comisión parroquial repasó la historia del teleclub en un programa emitido en directo por Radio Lalín.

El conselleiro Román Rodríguez, tras depositar una corona de laurel en la tumba de Daniel Varela Buxán. / Bernabé/Lucía Abeledo

Manuel Blanco repasa su historia

Junto al periodista Gúmer Portas, Manuel Blanco (que ahora es presidente de honor de la asociación) repasó los nombramientos de esa primera comisión y las posteriores tramitaciones para pasar a ser la Asociación Cultural A Carballeira, nacida como tal el 4 de marzo de 1979. Intervinieron también Román Carballal Méijome, tesorero de esa primera junta directiva de la asociación y presidente del grupo de baile y música tradicional. Es, además, el único miembro de la antigua Banda de Mato. Isabel Eiras Buján, por su parte, puede presumir de ser la secretaria de esa primera directiva, junto a otras dos mujeres, en una época en que no era frecuente que ocupásemos cargos en colectivos. Ambos abordaron aquellos primeros ensayos de obras de teatro en la propia casa de Varela Buxán, así como la citada Banda de Mato, o los cursos y excursiones que ha organizado en todo este tiempo la asociación.

Una publicación propia de su historia

Pero el repaso por la historia de este teleclub no se ciñe, ni mucho menos, a los recuerdos de estos primeros cargos. El programa de la emisora municipal arrancó con una conversación con el conselleiro de Educación, el lalinense Román Rodríguez (que de forma previa ya participó en el homenaje en el cementerio a los fundadores difuntos), quien rememoró todo el trabajo realizado con este colectivo de Cercio durante sus tiempos como concejal, así como la relevancia que ha ido adquiriendo A Carballeira a nivel autonómico. Rodríguez, que recibió como agasajo un pin de la Folla de Carballo de manos del actual presidente, José Luis Castro Pol, quiso entregar al colectivo una pieza de Sargadelos que sirva de recuerdo a estos 50 años. Pero habrá más. No en vano, el propio Gúmer Portas deseó “mil primaveras máis para a parroquia de Cercio e as súas xentes”.

"A Carballeira puede presumir de tener a tres mujeres en su primera directiva"

Durante la emisión radiofónica, intervinieron también el actual presidente así como el secretario, Fernando Rodríguez Taboada, para conocer los proyectos en marcha. Tampoco faltó a la cita de estas bodas de oro el cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén, quien quiso recordar que en esta parroquia nació Nuno Eanes de Cerceo, el primer poeta lalinense y trovador de la escuela poética gallego-portuguesa. González Alén siempre guardó un profundo vínculo con Cercio a través de su padre, O tío Xanete, y recalcó que una de sus fuentes para estudiar el pasado es Manuel Blanco, por lo que anima a los vecinos a tener una publicación propia de su historia reciente.

Mensajes de apoyo de cargos políticos

En Cercio estuvieron presentes, como vimos, el conselleiro de Educación (que siempre ha mantenido los lazos con su municipio y no falta a ningún evento), o la portavoz del PP de Agolada, Carmen Seijas. Las autoridades políticas que no pudieron acudir enviaron mensajes de audio y de vídeo, como fue el caso del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, el de Lalín, José Crespo, o el exregidor de Lalín, Rafael Cuiña. Cercio también recibió las felicitaciones del secretario xeral de Lingua, Valentín García, o el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Tras la entrega del pin con la hoja de carballo en el que se lee “50 anos Carballeira de Cercio 2024” a los miembros de la primera directiva de la asociación, así como un detalle a González Alén y a Gúmer Portas, tocaba reponer fuerzas, y qué mejor que con una sesión vermú y una comida de confraternización. A decir verdad, son pocas, muy pocas, las asociaciones que pueden presumir de tener sus gérmenes hace medio siglo y de gozar de una salud tan buena que prometa otro tanto.