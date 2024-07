Agolada ruge con la Festa dos Chóferes

Agolada disfrutó ayer del rugido de los motores en su Festa dos Chóferes que tuvo lugar en la Carballeira da Zanquiña. Sobre las doce y media del mediodía ya eran varias las personas que se encontraban en los alrededores de la iglesia parroquial, con sus vehículos listos para desfilar. El ambiente no podía ser más festivo y todos los presentes se alegraban de que el calor no fuese abrasador, para poder disfrutar mejor de la jornada. En cuanto terminó la misa, el párroco acudió rápidamente a bendecir a todos los vehículos que se disponían a recorrer las calles de Agolada. El despliegue arrancó, como no podía ser de otra manera, con San Cristóbal, patrón de los conductores al frente. Inmediatamente después de este coche, y también en la delantera de la comitiva se encontraba el grupo de música tradicional, Bico da Balouta.

Antes de dar paso a las carrozas, circularon previamente varias cabinas de camión, algún coche y tractores, que recibieron su correspondiente bendición, y quienes no dudaron en tocar el claxon sin parar, para amenizar el trayecto. Tras esta marcha, por fin, le llegó el turno a las carrozas, que representaban diversas temáticas. Una de ellas representaba al sector de la hostelería, y es que en Agolada, próximamente va a inaugurarse una nueva taberna, por lo que no había mejor escenario para promocionarse.

La carroza de Fillos do Catano se llevó el tercer premio en la Festa dos Chóferes. / | // BERNABÉ/ LUCÍA ABELEDO

Entre las calles también se paseó un barco pirata que iba capitaneado por los pequeños Gael y Claudia, a los que ni el ruido ni la gente parecía impresionarles. Hablando de bebés, una de las carrozas tenía esa temática. Tal y como relata Adam Fernández, uno de los participantes de la carroza Fillos do Catano, “la idea es mostrar la importancia de que aumente la natalidad en Agolada”. Y no se sabe si el mensaje ha calado o no, pero el ingenio y la originalidad, hicieron que lograran el tercer premio del certamen, de 50 euros.

Además de desprender ternura, o hacer sonreír a todos los presentes, había vehículos que buscaban lanzar un mensaje de reivindicación, en este caso el tema principal fue la fábrica de celulosa. Con toques de humor e irónicos se crearon dos carrozas a modo de protesta por esta iniciativa que se pretende llevar a cabo. De hecho, la de Fábrica de chocolate se llevó el primer puesto del concurso, que consistía en 150 euros.

La carroza del balneario logró el segundo premio. / | // BERNABÉ/ LUCÍA ABELEDO

También hubo quien optó por una temática más actual, y se sumó a la que para muchos es la canción del verano, la Potra Salvaje, que durante las últimas semanas, y sobre todo a raíz de la victoria de la Selección Española en la Eurocopa, no ha dejado de sonar en todas las emisoras y salas de fiesta. En esta ocasión esta idea no fue galardonada, y es que el segundo puesto fue para un grupo de cuatro jóvenes que decidieron recrear un balneario. Y lo hicieron con todo lujo de detalles, con bañera, camilla de masajes y hasta un masajista. Es por ello, que se llevaron los 100 euros del concurso.

Tras la entrega de premios, en la que se contó con la actuación de Lucía Nieto y de Bico da Balouta, la festividad continuó por la tarde con más música de la mano de las charangas Bicoia, Louband y Os Pendellos. Además, los más pequeños se pudieron divertir con los hinchables y el toro mecánico. Ya por la noche, el fin de fiesta arrancó a las 23.00 horas con una nueva actuación de Lucía Nieto junto a Mekanika Rolling Band y los pinchadiscos Marcos Fernández, Pacheco y Miguel Cacharelo.

