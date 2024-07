Mouriscade abre sus puertas a los futuros ganaderos

La Finca de Mouriscade en Lalín abrió ayer sus puertas para recibir a los 30 jóvenes que, durante cinco días, vivirán la tercera edición de la Escuela de Iniciación de Futuros Ganaderos. En esta primera jornada, se juntaron familiares y acompañantes de los participantes, junto con autoridades, para explicar las actividades que se iban a llevar a cabo.

Una vez hechas las presentaciones, los jóvenes pusieron rumbo a la finca para cambiarse y ponerse ropa más acorde a la actividad. Entre los inscritos se encontraban Irea López y Yasmin Villamide, dos amigas que estaban deseando empezar a hacer cosas. Irea comenta que se apuntó la curso porque “me gustan las vacas desde pequeña”. Su pasión surge debido a que tanto sus padres como los de su amiga “son ganaderos, y desde pequeñas tuvimos vacas al lado de casa prácticamente”. Pero, aunque este sea el motivo principal, la joven también confiesa que se inscribió “porque vinieron antes más amigos”. Es la primera vez que acude a esta iniciativa y está deseando “poder pasear a las y cortarles el pelo”.

Yasmin e Irea con otros participantes del curso. / // Bernabé/ Lucía Abeledo

Yasmin cuenta más o menos lo mismo. A ella este curso le llamó la atención porque sus amigos, que también comparten su pasión por las vacas, se lo recomendaron y la animaron a apuntarse. Esta joven tiene la ilusión de poder “aprender a pelarlas bien y a manejarlas”. Para ella estas actividades no la pillan de nuevas, ya que es la segunda vez que se anota al curso. “Me gustó mucho la experiencia en la anterior edición y quise repetir”, revela. Pero no iba a ir sola, necesitaba compañía, así que se lo comentó a Irea, quien no dudó en sumarse a esta aventura.

Pero este curso no solo ayuda a formar a los futuros ganaderos, sino que también sirve de entrenamiento para 6 participantes especiales. Xabi, Simón, Alba, Andrea, Marina y Lorena se están preparando para competir, el próximo mes de octubre, en Bélgica, frente a más de veinte países.

Competición internacional

Xabi Montes cuenta que el grupo llegó a este curso para “llegar lo mejor posible a este concurso e intentar ganar representando a España”. El joven explica que a modo de entrenamiento van a tener que preparar a un grupo de seis animales e intentar exhibirlos lo mejor posible, para alzarse con el triunfo. Él ya conoce perfectamente este mundo, puesto que, a pesar de solo tener 17 años, lleva desde los 9 concursando. Para Xabi lo que más le gusta de estas jornadas no es el trabajo, sino que le atrae “el grupo que hacemos de amigos y la cercanía con los animales”. Como el joven forma parte de un grupo un poco más especial, durante estos cinco días, además de hacer actividades en común con el resto de los participantes, los seis competidores harán cosas fuera del grupo. “Va a venir un profesor que ya sabe del tema de la competición, porque va a estar en Bélgica, y nos va a informar sobre las prácticas que vamos a tener que hacer y las cosas que debemos que mejorar”, cuenta.

Xabi Montes practicando con una de las vacas. / // Bernabé/ Lucía Abeledo

Su compañera Alba López revela que para ella, presentarse a este tipo de concursos no deja de ser un pasatiempo con el que “expreso mi pasión por el mundo de las vacas”. Para ella, “crecer en este ambiente, verlo todos los días y ver a nuestros padres dedicarse a este sector es la base para escoger este camino”. Esta joven está estudiando veterinaria, que al final está vinculado al sector ganadero, como ella misma afirma y reconoce que “pertenecer al sector para mí será un orgullo y lo que siempre quise hacer”. Sobre este curso Alba solo puede decir que se trata de una “formación integral”, en la que se enseña desde cómo hacer las camas para que los animales estés cómodos, hasta cómo lavar a los animales, para que luego se pueda llevar a cabo el pelado de una forma correcta. Además, en su caso concreto, se les enseña a preparar a los animales para las pistas, y en el caso de las vacas se aprende al llenado de las ubres, “que es importante para que luzcan bien”.

Aunque la mayor parte del tiempo, los participantes lo pasan realizando actividades con los animales, ayer, pudieron descansar un rato para recibir al alcalde de Lalín, José Crespo, que puso de manifiesto la importancia de estas escuelas para el relevo generacional. También comentó que esta iniciativa, que se volverá a celebrar en agosto, cuenta con la colaboración municipal, ya que desde el Concello se cede el albergue para la realización de estas escuelas, que sirven para potenciar el papel de los jóvenes en el campo.

Suscríbete para seguir leyendo