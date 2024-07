Mario López reprende a Avelino Souto “por mentir” sobre el cierre del Lalín Arena

El edil del PSOE de Lalín Mario López carga contra el responsable municipal de Deportes, Avelino Souto, porque “miente, por cuarto año consecutivo, sobre los motivos del cierre del Lalín Arena” durante la primera quincena de agosto.

Para López, el cierre sistemático del multiusos durante este periodo se debe “a una decisión unilateral del concejal que, ante la incapacidad para gestionar el pabellón y su personal, opta por dejar a cientos de usuarios sin este servicio público en el momento del año en que muchos y muchas tienen más tiempo para hacer deporte”.

Apunta que cerrar el multiusos en agosto puede ser una cuestión política cuestionable y debatible, “lo que no es tolerable es que Souto, como servidor público, se ría de los usuarios, mintiéndoles cada año al buscar una excusa nueva con la que justificar el cierre”, porque un año el Lalín Arena no estuvo abierto por el cambio de tres máquinas del gimnasio “que se hizo en una mañana”, al siguiente se aludió a actuaciones en la piscina, “que no cuestionamos, pero que no impedirían el funcionamiento del resto de las instalaciones”, recalca Mario López, y ahora se habla solo de cuestiones de mantenimiento, sin dar explicaciones de por qué afectan a espacios como la sala de musculación o las pistas de pádel. Mario López exige que al menos el 17 de agosto esté ya funcionando el baño turco, “que lleva averiado desde hace casi un año”.

López se hace eco del malestar de varios usuarios por este cierre, y hace hincapié en que “la gente no quiere que le amplíen el plazo de caducidad de los bonos, quiere hacer deporte en verano”.