“A los estradenses les gusta el cine de calidad, del que cuenta buenas historias”

Minicines Central es una institución de la cultura estradense. A pesar de las dificultades que ha tenido este largo camino, el establecimiento ha conseguido llegar a los 20 años desde su reapertura, en el año 2004, buscando ofrecer lo mejor del séptimo arte además de un trato cercano con su público. Al frente de esta industria cultural tan querida por los estradenses está Luis Rivadulla Fernández (1964) quien, junto a su esposa Pilar Matalobos, ha peleado durante estas dos décadas para que A Estrada siga teniendo cine.

–Minicines Central cumple 20 años desde su reapertura. ¿Cuál o cuáles han sido los mejores y los peores momentos de estas dos décadas?

–Siempre hay momentos buenos y malos. Los dos primeros años estuvieron muy bien, pero entre 2006 y 2013 el cine experimentó una ligera decaída a nivel mundial por diferentes motivos. A partir de 2013 la cosa volvió a remontar gracias al cambio a sistemas digitales, aunque nosotros tuvimos una época muy complicada, en la que estuvimos muy cercanos al cierre, y no pudimos implementar esta tecnología hasta tres años después. Pero dimos salido gracias a nuestro trabajo y perseverancia, creciendo cada año desde entonces hasta la pandemia. El COVID fue otro período duro, y a la gente todavía le está costando volver de forma habitual al cine a excepción de ciertas épocas y películas, por lo que el resto del año necesitamos algo de reserva para poder subsistir.

–Y a título personal, ¿qué significa estar a cargo del cine?

–Es una satisfacción, tanto para mí como para mi mujer, ya que aportamos una oferta de ocio y cultural importante. Además, los diferentes proyectos que hemos hecho nos dan tanto un gran producto como una inmensa gratificación personal.

–¿Cuáles son los mayores desafíos a la hora de sacar el cine adelante?

–Una de las desventajas de los cines de pueblo es que no tenemos una gran cantidad de salas, por lo que debemos escoger de entre la gran oferta que hay. Habitualmente buscamos películas de corte infantil, así como una película de autor y otros géneros como el de acción. Esta es también una de las razones por las que a veces esperamos un poco para estrenar de salida algunas películas, ya que las distribuidoras a veces nos fuerzan a ponerlas en todas las funciones. Entonces, en la segunda semana podemos sacarle una proyección y en la siguiente dos, lo que nos da una programación muy diversa en géneros y públicos objetivo.

–En general, ¿cómo influye la cartelera en la asistencia?

–La publicidad en redes sociales y televisión influye mucho en que la gente asista: puedes tener películas muy buenas pero que la gente no conozca por falta de promoción, mientras que películas no tan buenas pero con mucha publicidad detrás tienen buena asistencia. Pero nosotros estamos en un gran nivel de oferta de cine europeo de calidad, sobre todo en meses no veraniegos. Esto es altamente raro para un cine como el nuestro, pero los resultados son muy positivos, ya que además de ser reconocidos por nuestro trabajo a la gente de A Estrada le gusta el cine de calidad, del que cuenta buenas historias, por lo que siempre intentamos traer los mejores estrenos de cada país.

–De esta forma, ¿cuáles considera que son las mayores bazas de Minicines Central frente a otras salas de grandes ciudades?

–Somos un cine pequeño, pero conocemos nuestro mercado. Y esto es algo clave, ya que es la única manera de que un establecimiento como el nuestro sea viable. Al fin y al cabo, la película siempre es la misma, independientemente de donde se vea, por lo buscamos dar todos los servicios que te dan en Santiago pero con el añadido de ser un producto más barato, cercano y personalizado, ya que conocemos a nuestro cliente y tenemos un compromiso especial de tratarlo bien.

–Finalmente, ¿qué le diría a los estradenses para que se animen a venir al cine?

–Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de los demás. En otras palabras, es una actividad que ayuda a cada persona a desconectar del estrés diario a la vez que le da una oportunidad para socializar, además de ser un gran vehículo para aprender de temáticas de primer orden informativo gracias al gran trabajo que se hace en muchos países. Y en nuestro caso particular es muy raro tener un cine en un pueblo, por lo que debemos cuidarlo ya que si lo perdemos será muy difícil recuperarlo.

El verano, temporada alta junto a diciembre -¿Cuántos espectadores tiene el cine al año? –Antes de la pandemia llegamos a 20.000, lo cual nos contentó mucho debido a la gran inversión que hicimos en 2018 y 2019. Pero esto nos dejó una carga muy potente al estallar la pandemia y vernos forzados a cerrar temporalmente. Este año estamos cerca de llegar a los 15.000, que es el horizonte que nos marcamos para que el cine sea rentable; esto dependerá de cómo rindan las películas que proyectemos, así como de otros servicios como las palomitas o refrescos. –¿Cómo rinde económicamente y en cuánto a número de espectadores el cine de A Estrada en los meses veraniegos? –Antes cerrábamos durante el verano, porque no era una época muy fuerte en cuanto a cartelera. Pero esto ha cambiado, ya que ahora se estrenan títulos muy importantes y, en consecuencia, julio y agosto se han convertido en meses muy importantes del año para nosotros, en los que logramos varios de nuestros mejores datos. Por la contra, junio no es un mes en el que asista mucha gente ni en el que haya gran cosa, mientras que en septiembre empieza a desacelerar debido al comienzo del curso escolar. –Entonces, ¿cuáles serían los mejores meses? ¿Y los peores? –Diciembre, agosto y julio son en ese orden los mejores, mientras que mayo y junio son los peores, a lo que se une marzo si hay Semana Santa. El resto están bastante parejos entre sí. –¿Y qué tipo de público es el más habitual? –Nuestro modelo de negocio se basa en estudios que hemos hecho durante estos 20 años, y nuestra experiencia en esta aventura. Sabemos que las películas de animación son importantes, ya que además de ser cada vez mejores permiten que los padres vayan al cine con sus hijos por primera vez. Además, tenemos también un público femenino muy asiduo a películas europeas y de autor, mientras que los adolescentes pueden sorprender con qué tipos de película les gustan.

