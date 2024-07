Equina Galicia reúne desde hoy a más de 200 caballos procedentes de ocho países

Equina Galicia, organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (Accega) con la colaboración de la Fundación Semana Verde de Galicia celebra su décimo aniversario con récord de participación en sus distintas competiciones, que congregan a más de dos centenares de ejemplares ecuestres procedentes de ocho países distintos.

El evento equino trasdezano comenzará oficialmente hoy, si bien ayer tarde se desarrolló una sección del X Campeonato de España Pura Raza Española-Ancce. Desde la organización se informa de que fue la correspondiente a potras de 2 años, en la que participaron 22 ejemplares y que se adelantó debido a que la gran cantidad de inscritos hacía necesario más tiempo para que pudieran ser evaluados todos los participantes.

El Nacional de Pura Raza Española-Ancce, que será de nuevo el eje principal de Equina Galicia, ha vuelto a conseguir para esta edición la categoría tres estrellas. Por tercer año consecutivo la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) le ha concedido de nuevo el máximo nivel en este tipo de competiciones, por su excelente evolución y el esfuerzo en su organización, además de valorar nuevamente las infraestructuras destinadas al concurso en la Feira Internacional de Galicia Abanca.

La competición, que incluye tanto morfología como funcionalidad, contará con la participación de 55 destacadas ganaderías que proceden no sólo de la mayoría de comunidades autónomas españolas, sino también de otros seis países, como son EE.UU., Nicaragua, Costa Rica, México, Italia y Bélgica. Un carácter internacional que comenzó a crecer hace un par de años y que en esta edición consolida a Equina en la agenda de ganaderías extranjeras que tienen caballos compitiendo en España. No en vano esta prueba es clasificatoria para la final mundial, que se celebrará en Sevilla del 19 al 24 de noviembre, en el marco del Salón Internacional de Pura Raza Española (Sicab). Además del morfofuncional, la cita ecuestre de Silleda incluye otras cinco importantes competiciones. Tres de ellas se centrarán mañana en la doma clásica y contarán con una cifra récord de 60 binomios (caballo y jinete o amazona), siendo el VI Trofeo Xunta de Galicia-Medio Rural de Doma Clásica, que cuenta con el apoyo de la Consellería do Medio Rural; la XXVI Copa Accega y el Territorial, siendo este último clasificatorio para el Campeonato Gallego de Doma Clásica.

Propuestas variadas

Equina Galicia 2024, que terminará el domingo al mediodía, ofrecerá además otras propuestas relacionadas con el mundo del caballo, como son un espectáculo ecuestre, bautismo hípico y conferencias. Con respecto a estas últimas, acogerá dos. La primera de ellas, a cargo de Ancce, se centrará en las novedades del “Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española” y será impartida por Pedro J. Azor, subdirector del Libro Genealógico. La segunda, impulsada por la Xunta de Galicia, versará sobre “EUnetHorse, mejora de la resiliencia y el rendimiento del sector equino”, a cargo de Cristina Vierna, del proyecto EUnetHorse.

Por otro lado, mañana Equina Galicia acogerá por primera vez pruebas puntuables para el Campeonato de España de Equitación de Trabajo, el cual se celebrará en el marco de Sicab bajo reglamento Ancce. Una docena de binomios de España y Portugal participarán en esta cita centrada en las habilidades y destrezas del caballo para el trabajo con el ganado en el campo.