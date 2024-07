Avelino Souto le recalca al PSOE que las políticas de emigración competen a Madrid

El portavoz del gobierno local, Avelino Souto, sale al paso de las declaraciones del PSOE en las que pide responsabilidad directa al alcalde, José Crespo, en la polémica de los empadronamientos irregulares. Souto recrimina a la portavoz socialista, Alba Forno, por su “desconocimiento respecto a las competencias de extranjería: debería saber que las políticas de emigración, inmigración y extranjería corresponden al gobierno central”. En la Constitución Española, añade, se indica que estas áreas “son competencia exclusiva del Estado”. Por ello, “a los concellos no nos queda más remedio que ejecutar subsidiariamente, aunque no estemos de acuerdo, atados de pies y manos por el Gobierno central”.

En este sentido, Souto le pide a la socialista “que no intente tapar a su gobierno en Madrid, que es de quien dependen todas estas políticas, y en segundo lugar también le solicito que se documente para poder hablar con propiedad y no rozar el ridículo”. Y reitera al PSOE que si tiene conocimiento de incidencias sobre los empadronamientos que las comunique a través de canales oficiales, o que presente reclamaciones ante los organismos autorizados, “en lugar de hacer ruido mediático. Esa espiral de alarma en la que están instalados los socialistas lalinenses no lleva a ningún sitio”.

Gestión municipal

Desde el ejecutivo popular, indica su portavoz, “y con el alcalde en primer término, estamos trabajando internamente y en silencio en un tema que requiere ser tratado con rigor y altura de miras, en vez de generar espectáculos alarmistas y banales a los que juega el PSOE en una maniobra muy peligrosa, que es la de recurrir a una política execrable al darse cuenta de que en gestión municipal pocos nos pueden criticar”. Souto defiende, de nuevo, “el trabajo riguroso de los técnicos municipales del padrón” y señal, también una vez más, “que Alba Forno conoce perfectamente que los políticos no intervenimos en el padrón, y esto es así en cualquier mandato municipal”.