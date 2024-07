Silleda anima a coñecer os seus atractivos cunha nova campaña turística

O goberno de Silleda lanza unha campaña turística para facilitarlle información aos milleiros de persoas que se achegan á localidade para participar nas oposicións, competir en torneos deportivos, desfrutar de espectáculos culturais ou intervir en actividades sociais. Esta información complétase cunha guía de establecementos de restauración, aloxamento e comerciais.

Esta campaña apóiase na instalación de grandes paneis fixos nos accesos ao recinto feiral, así como paneis desmontables que se levarán a todos aqueles eventos deportivos, sociais e culturais que mobilicen un número relevante de visitantes. Todos os paneis contan cun código QR vencellado á web municipal na que se recollen os distintos recursos turísticos. A información manterase viva, é dicir, que o empresariado poderá rectificala, suprimila ou ben ampliala. “Con este sistema de códigos QR eliminamos o problema que teñen os folletos turísticos tradicionais de quedar obsoletos en pouco tempo”, sinalou Mónica González. Ademais do código QR, a campaña incorpora unha mensaxe de benvida a Silleda con imaxes de paraxes naturais e actividades que se desenvolven no municipio. O mosteiro de Carboeiro, a fervenza do Toxa ou a igrexa de Silleda combínanse con fotografías de bandas e grupos tradicionais “nunha demostración do que somos: natureza, patrimonio e arte”, incidiu a concelleira.

Como cada ano, e para celebrar o Día Nacional de Galicia, hoxe o Concello de Silleda fará unha xornada de portas abertas no mosteiro de Carboeiro, que terá entrada libre durante toda a xornada. O mosteiro é un dos lugares máis visitados da comarca do Trasdeza. No verán está aberto ao público en xeral de luns a domingo cun horario de 11.00 a 14.30 e de 16.30 a 20.00 horas.