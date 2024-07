Forno apunta a la responsabilidad directa de Crespo en empadronamientos irregulares

La secretaria general del PSOE lalinense, Alba Forno, , apunta a la responsabilidad directa del regidor, José Crespo, sobre el conocido como “caso padrón”, y le exige que “deje de echar balones fuera”. La portavoz socialista califica de barbaridad “pedirle a Extranjería que solucione un problema que Crespo reconoce ahora, pero que no llega a identificar”. Y es que Extranjería es un organismo que solo se ocupa de tramitar cuestiones administrativas destinadas a personas no españolas, como permisos temporales de residencia de trabajo o de estudios, “pero no regulariza a nadie de oficio ni empadrona a nadie”, recalca la edil.

Tampoco tiene ninguna responsabilidad la subdelegación, “que lo único que puede hacer es tramitar expedientes conforme a la Ley de Extranjería si, por ejemplo, un extranjero comete un delito que acarree una condena superior a un año de cárcel, pero nada tiene que ver con la llegada de extranjeros a ningún concello, y menos con su empadronamiento irregular”.

Forno recuerda que en enero su partido ya había pedido explicaciones por un decreto de Alcaldía en el que se indicaba la bajada de 108 personas en el padrón. “Por qué ocurre esto en Lalín?, se pregunta Forno, quien recuerda que el ejecutivo local “dio una nerviosa callada por respuesta”.

La portavoz socialista, sobre a quién compete comprobar que los empadronamientos cumplen con toda la normativa, añade que la Policía Local tiene la responsabilidad y la obligación de comprobar si las personas empadronadas en un determinado municipio residen en realidad en el domicilio que notifican, “pero observamos que esto no se hizo”. En este sentido, Forno aprovecha para indicar que “lo que deben hacer los vecinos y vecinas que tengan conocimiento de que hay personas desconocidas empadronadas de forma irregular en sus domicilios o en otras propiedades es denunciar la situación ante la Guardia Civil”.

Encuentro con colectivos

Desde el PSOE también se lamenta que este partido no fuese invitado por parte del ejecutivo al encuentro que mantuvo con colectivos sociales. “No le interesa porque denunciamos y ponemos encima de la mesa los problemas de los vecinos, sean del agrado del alcalde o no. Queremos ser constructivos y responsables”, remarca.