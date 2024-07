‘Catedrais’ máis alá da de Santiago de Compostela

Xa o é a diario, pero cada 25 de xullo Santiago, a capital galega, convértese na meta de milleiros de peregrinos que queren celebrar en Compostela o Día do Apóstolo. Estas persoas gozan da posibilidade de realizar unha visita guiada pola catedral, polo museo ou incluso polos tellados do monumento. Ocorre o mesmo con outros emblemas arquitectónico-relixiosos como o mosteiro de Oseira, en Cea ou o santuario das Ermitas, no tamén concello ourensán do Bolo. Pero ¿quen nos guía cos templos e mosteiros de pequenas aldeas? Pois a miúdo o sacristán ou sacristá ou algún veciño voluntario asume esas funcións de sen soldo pero con moita devoción por difundir a riqueza do pobo onde vive. Imos ver tres exemplos en Deza: a igrexa de San Salvador de Camanzo, en Vila de Cruces, a de Ventosa, na Agolada, e a de San Pedro de Vilanova, na aldea de Mosteiro, en Dozón.

Igrexa de San Salvador de Camanzo

Ismael Vázquez leva vivindo nesta parroquia cruceña 40 anos, da que é o sacristán. Está tan acostumado á beleza deste templo –do mosteiro construido no século X quedan só algúns restos como a arcada da sala capitular– que se sorprende cada vez que un visitante queda estupefacto ante as pinturas murais da igrexa, a imaxe do Pantócratos na bóveda de medio cañón do altar maior ou, fóra, ante a parra, “que fora restaurada, cambiándolle as vigas” de apoio nos labores de recuperación que acometeu a Consellería de Cultura en 2022 e 2023. É neste patio onde a arcada tamén deixa vestixios da importancia que tivo este complexo benedictino. Foi mediante unha inversión de case 300.000 euros, e permitiu precisamente poñerlle solución ás humidades que afectan ós frescos da igrexa, ademais de mudar os forxados da casa rectoral. “Ainda quedan moitas cousas por restaurar, por exemplo, no altar algunhas pinturas están borrosas pola humidade”, apunta o sacristán, que vive a uns 200 metros do templo e cuxo teléfono de contacto para ensinar a igrexa está a disposición do turista xusto na entrada do templo. “Adoita vir xente sobre todo no verán, co bo tempo, e por aquí pasan moitos peregrinos a Santiago”.

O sacristán, ante os frescos da bóveda de medio cañón do altar maior. / BERNABE/JAVIER LALIN

Camanzo xa se sometera en 2012 e 2013 a traballos de recambio da cuberta da igrexa e da sacristía, precisamente para combater humidades. Nesta intervención máis recente, a Xunta tamén contemplaba un plan director para facilitar as visitas do público a todo o conxunto.

Igrexa de Ventosa

Si, vostede leu antes ben: hai peregrinos a Santiago que transitan por Vila de Cruces. Por Gres, cruzando a ponte de Ponteledesma, discorre a ruta que seguían cara a Compostela os vendedores de aceite do concello lucense de Quiroga. Pero Camanzo queda máis arriba de Gres, e ten peregrinos porque hai uns 20 anos un holandés cubriu en bicicleta unha ruta que entra no Deza por Rodeiro para entrar en Agolada por Ventosa e A Baíña, e seguir en Cruces por Camanzo e Gres, cara a Boqueixón. A ruta recolleuna despois nunha guía. “Raro é que cada semana non pasen polo menos catro persoas en bicicleta e paren a ver a igrexa de Ventosa”, cóntanos Ángel Utrera, colaborador de FARO e habitual cicerone da que é coñecida como a “catedral rural de Galicia”. Antano, o templo tamén era ensinado pola animadora sociocultural do Concello de Agolada, Inma Galego, agora xa xubilada. Para os que queiran ver a igrexa sen explicacións alleas, a chave está disponible en Casa do Manco, tralo peche de Casa Sidorio.

Un grupo de veciños de Cangas, o pasado 13 de xullo, dentro da igrexa de Ventosa. / Ángel Utrera

Con guía nativo ou sen el, Utrera recalca que a de Ventosa “non é unha igrexa para chegar, dicir qué bonita é e disparar a foto. Hai que pararse a vela un anaco”. Hai un par de semanas, un grupo de Cangas botou media hora no seu interior, atento ás explicacións de Utrera. ¿Que é o que máis chama a atención deste templo? “A onde primeiro se lle van os ollos ó visitante é a tumba do abade Lope de Ventosa”, de quen non está claro si foi un personaxe relixioso ou militar. Esta tumba está custodiada por seres da mitoloxía nórdica, os “homes verdes”, que representan o espírito do bosque e que protexen tanto ó camiñante como os animais. Adoitan estar presentes en Normandía, Noruega e Irlanda, e non figuran noutras igrexas de España, salvo nalgunhas galegas, así que é moi probable que chegasen á de Ventosa mediante os peregrinos.

Pero sen dúbida, se esta igrexa é a catedral do rural é polos seus baldaquinos e os restos de frescos murais. “Antano, os baldaquinos separaban a zona sagrada, é dicir, o altar onde estaba Cristo e o seu representante, o sacerdote, da zona onde estaba o vulgo”, pero coas sucesivas reformas esta estructura ornamental quedou nos muros laterais, “tapando os frescos medievais” que fan referencia a varias pasaxes dos Evanxeos.

E da mesma maneira que houbo obras en Camanzo, a Consellería de Cultura, tamén no anterior mandato e da man do lalinense Román Rodríguez, acometeu traballos no teito e na fachada. “O que si está moi mal conservada é a antiga rectoral, que ten restos de esgrafiados” que non poden soportar moito máis o paso do tempo. Utrera quere facer unha mención para don Arsenio, que fora párroco desta igrexa de san Xiao de Ventosa e que precisamente tentara en varias ocasións converter a rectoral nun centro sociocultural.

San Pedro de Vilanova

Este templo enclávase na aldea de Mosteiro, un topónimo que xa nos dá idea de que noutros tempos houbo aquí unha comunidade relixiosa feminina, da orde benedictina, promovida no século XII por dona Guntroda Suárez. A igrexa queda en pé, pero o cenobio, abandonado trala desamortización de Mendizábal, serviu para que as súas pedras se ‘reciclasen’ na construcción de vivendas particulares. A igrexa someteuse a reformas en 2022 na fachada, teito e muros, para eliminar humidades e colonización biolóxica. A comezos deste 2024, Cultura licitou a segunda parte dos traballos, que afectan ao seu interior en cuestións como a carpintería. “Tamén van instalar luz, que ata agora solo había na zona do coro”, explica Fidelina, a sacristana da parroquia que prefire non facilitarnos o apelido, pero que leva varias décadas ensinando esta igrexa que sorprende a quen a ve por primeira vez porque como Carboeiro, ou como o citado mosteiro de Oseira, emerxe maxestuoso nun pequeno, moi pequeno lugar. Fidelina herdou o cargo relixioso da súa tía, Mercedes Couso, de quen recolleu a historia deste templo e lla transmita a calquera turista que queira coñecer un pouco máis da sú historia.

Inauguración, a comezos deste ano, das obras no exterior da igrexa de Mosteiro. / BERNABE/JAVIER LALIN

É curioso, porque Mosteiro está a 4 minutos en coche dende a N-525, pero é que a pé pode levar media hora de percorrido, e de aí que sexan moi poucos os peregrinos que se desvían do trazado da Vía da Prata para coñecer esta pequena xoia. “É a cousa máis bonita que temos aquí”, asegura Fidelina. Polo momento, as obras de retauración do interior do templo impiden as visitas, pero si paga a pena achegarse e contemplalo dende fóra, polos contrafortes e os arquivoltas da fachada principal, así como os arcos da fachada norte.

¿Medo a actos vandálicos?

Os nosos tres informantes coinciden en que nunca, cando ensinaron estas igrexas ou cando deixaron a chave para quen as queira visitar en solitario, se teñen producido dentro delas roubos nin actos vandálicos. Ainda así, dende Agolada Ángel Utrera recomenda que quen queira marabillarse na de Ventosa, acuda ó Concello, “para que este polo menos leve unha especie de rexistro das visitas”.

É algo que xa se fai en Carboeiro, desde hai moito tempo, e noutros moitos edificios relixiosos de España. “Carmen, a miña dona, e eu temos visto igrexas por todas partes, e lembro que nunha de Palencia, construida na cima dun outeiro, había na porta un papel que indicaba ónde podías recoller a chave”. A igrexa pertencía a unha pequena aldea só con catro casas habitadas, e a muller responsable da chave “quedábase co DNI dos visitantes, porque era a garantía de que a persoa ía devolver a chave. Isto nunca se fixo na de Ventosa”, e non é mala idea.

Pero Ventosa ten determinados trucos ó seu favor para que quen vaia vela se comporte por se ten que volver outras veces: a pechadura abre ó revés e a iluminación necesaria para ver a serpe pétrea debaixo do altar maior só é fácil de atopar polos veciños.

