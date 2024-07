Así está el acceso a la AP-53: sin señales de las señales

Decir que está descuidado es quedarse muy corto. Decir que está olvidado es pasar de puntillas por la realidad. Decir que es una cuestión reciente es faltar a la verdad. Lo único objetivo y honesto, para con aquellos que hagan uso del único acceso que tiene el Concello de A Estrada a la autopista Santiago-Ourense (la AG-53), es decir que el estado de conservación en que se encuentra una parte muy importante del tramo es, sencillamente, vergonzoso. En un trayecto muy concreto de la PO-505 –nombre que bautiza a este vial de acceso–, concretamente durante los últimos 400 metros antes de adentrarse la autopista, la señal se pierde por completo. Ello no quiere decir que falle la cobertura. Ni mucho menos; más bien todo lo contrario: la maleza cubre por completo las señales de tráfico o amenaza con engullirlas pronto si no se pone remedio que lo impida.

Corría el año 2003 y las máquinas llegaban a la parroquia estradense de Orazo para ejecutar las obras de la PO-505, un nuevo vial de cuatro kilómetros que se ideó entonces como acceso desde A Estrada a la autopista AP-53. Se aprovechó parte de la calzada existente y se construyó otra nueva desde la N-640, en A Rocha. Luego llegaron protestas vecinales y un largo retraso de los trabajos de la carretera, que termina ya en el término municipal de Silleda. Precisamente allí, en la parroquia de Cervaña, está uno de los enlaces de la autopista.

Para entrar en la AP-53 procedentes del casco urbano estradense hay, pues, que desviarse desde la N-640 en A Rocha, ya llegados a la parroquia de Orazo. La primera parte del recorrido se realiza con normalidad o, al menos, sin que la jungla llegue al asfalto. Eso sí, tras pasar el puente que cruza la autopista e iniciar el descenso hacia la rotonda donde se toma el ramal para acceder a la AP-53, el estado se vuelve completamente selvático.

Como queda avanzado, son exactamente 400 metros desde el puente o, lo que viene a ser lo mismo, los últimos 400 metros antes de llegar –desde A Estrada– al vial de alta capacidad. En este recorrido hay al menos seis elementos de señalización vertical, claro que en absoluto cumplen la finalidad de dar los avisos correspondientes al conductor. Primeramente porque este casi tendría que detener la marcha para descubrir la existencia de algunas de estas señales de tráfico. Y, ojo, porque no ofrecen información para nada banal: limitaciones de la velocidad a 40 kilómetros por hora; prohibición de realizar adelantamientos; un ceda el paso; advertencia de peligro porque la vía desemboca en una rotonda o un gran panel en el que se le indican las diferentes direcciones que puede tomar una vez se encuentre en la intersección. “Hay que parar para verlas. Desde el coche no las das visto”, advierte un usuario de este tramo, con toda la razón.

La situación no pasó desapercibida para el Concello de Silleda, que lleva mucho tiempo intentando que este acceso a la AP-53 salga de la espiral en la que parece atrapado. Lo curioso es que se desbroza el tramo que avanza por suelo estradense, pero no el del municipio silledense.

El Concello le mandó primero un requerimiento a la Xunta de Galicia para que limpiase ese espacio, habida cuenta de que fue la última administración en efectuar estos desbroces en el tramo. La respuesta de la Xunta fue que no era la titular de esta parte de la PO-505. Sin embargo, tanto Fomento como Acega –la concesionaria de la autopista– confirmaron a la administración local que dirige Paula Fernández Pena que este vial es responsabilidad del gobierno gallego, de manera que desde Silleda se remitió un segundo requerimiento. De nuevo la misma respuesta: no es nuestro. Sin embargo, cuando el Concello tuvo entre manos los papeles del Ministerio de Fomento que confirman esta propiedad, el ayuntamiento mandó una tercera petición de intervención, dándole ahora un plazo de 15 días para efectuar la limpieza, un período que todavía no concluyó, ya que el último aviso data del 11 de julio.

Mientras, el acceso desde A Estrada a un vial de altas prestaciones se realiza entre toxos, xestas y zarzas, que suena muy bucólico pero tiene poca broma. La maleza invade los arcenes y tapa por completo una señalización que, no solo es de obligado cumplimiento, sino que advierte al conductor.de peligros reales. Que este tramo semeje una patata caliente no exime de responsabilidades. Quizás en este acceso se esté perdiendo la señal, pero los usuarios tienen derecho a cobertura.

