El PP de Rodeiro estudia querellarse contra Camiñas y Lamazares por difamaciones

El Partido Popular de Rodeiro baraja llevar a cabo acciones judiciales contra José Luis Camiñas y Alberte Lamazares, alcalde y teniente de alcalde de Rodeiro, por presuntas difamaciones contra Cati Somoza, portavoz del grupo municipal del PP, por el pago de facturas. En su comunicado, los populares tildan de “falsas y gravísimas” las acusaciones de que los contratos de transporte y dotación de zahorra de los años 2022 y 2023 fueron dirigidos por Somoza y que sirvieron para financiar la campaña electoral del PP en las pasadas elecciones municipales.

En el Partido Popular de Rodeiro consideran que si hay fraude “como sostiene el bipartito, no deberían abstenerse en la aprobación en pleno del pago de estas facturas y deberían ir al juzgado para reclamar ese dinero público”. Sin embargo, piensan que eso no va a suceder porque “ya que saben que todo es legal y sólo pretenden echar basura ante su nefasta gestión”.

La portavoz popular detalla además que un gasto de 140.000 euros por la suministración de zahorra durante el otoño, el invierno y la primavera “no es nada excesivo para un concello tan grande e con tantas pistas como Rodeiro, especialmente en estas épocas en las que la movilidad es aún más importante por la mayor cantidad de trabajos agroganaderos” y admite que es verdad que el actual bipartito gasta menos “porque no están haciendo nada en materia de vías y por eso recibimos tanta quejas vecinales”.

Caza

Por último, Somoza añade en su comunicado que “yo veo alcaldes de la provincia que también llevan un año en el cargo y no tienen ni tiempo de hablar con la oposición porque están todos los días presentando inversiones y servicios”. Sin embargo, para la portavoz popular de Rodeiro, “el bipartito como no tiene nada de lo que presumir decidió ir de caza contra mí, pero que sepan que me van a encontrar de frente, sin dar un paso atrás en la defensa de los vecinos de Rodeiro y no me van a amedrentar”. Recalca por último que “todo lo que están diciendo no tiene ni pies ni cabeza y supone una auténtica mentira para atacarme personalmente, que es algo que no se atreven a hacer con hombres de mi propio partido”.