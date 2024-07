Y llegó el verano

La semana pasada relatábamos como las expectativas de disfrutar de un día de verano se caían nada más abrir la persiana, pues bien, ahora la situación es completamente diferente. Si hace escasos diez días las playas y piscinas de la comarca de Deza estaban prácticamente vacías, ahora lo difícil es encontrar un hueco en el que poder colocar la toalla. Esto se debe a la primera ola de calor de la temporada, que ha llegado con mucha fuerza. A pesar de que no es la única que ocurre durante esta temporada estival, es la que primera que ha afectado a esta zona.

Si la semana pasada teníamos que usar paraguas, ahora no podemos dejar atrás la sombrilla ya que las temperaturas no bajan de los 30 grados. Así lo refleja Meteogalicia en los municipios de Lalín, Dozón, Vila de Cruces, Agolada y Silleda, donde el termómetro marcaba ayer 32 grados, y con 33 se encontraban los vecinos de Rodeiro. Según las previsiones, estas temperaturas se mantendrán durante toda la semana, y no será hasta el viernes cuando estas se suavicen un poco, llegando a los 25 grados.

Con tanto calor repentino, es lógico que la gente se haya tenido que resguardar de las altas temperaturas en las playas fluviales o piscinas municipales, como la de Pozo do Boi (Lalín), A Carixa (Vila de Cruces) o en el Área Recreativa de Remesquide (Vila de Cruces), para poder refrescarse. Sin embargo, en cuanto el mercurio desciende un poco, otra opción para combatir esta canícula son las terrazas, en las que la gente aprovecha para tomar algo y disfrutar de una tarde de verano en el interior de Galicia.

Bañistas en la piscina de Lalín, ayer / | // BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Como viene siendo habitual ante esta situación, desde el Sergas se han dado ciertas recomendaciones para evitar los posibles efectos sobre la salud que puedan tener las altas temperaturas, como pueden ser mareos fatigas, calambres musculares, deshidratación, insolación o golpe de calor, entre otros. Es por ello que se aconseja beber más líquido del habitual, aunque no se tenga sed, sobre todo conviene ingerir agua y zumos de fruta que estén ligeramente fríos. Se debe evitar en la medida de lo posible la ingesta de bebidas calientes, alcohólicas, café, té y líquidos muy azucarados. En cuanto a la comida, se debe priorizar el consumo de verduras y frutas, y evitar los platos excesivamente copiosos.

Los consejos no terminan aquí, también hay sobre vestimenta, que pueden contribuir a que pasemos esta ola de calor un poco mejor. Es recomendable utilizar ropa de tejidos naturales, que sea ligera y holgada y de colores claros. Además, y como es obvio, es aconsejable llevar sombreros, gafas de sol y cremas solares, además de un calzado cómodo, fresco y que transpire.