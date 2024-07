La instalación de alarmas crece en verano, más por temor a ocupaciones que a robos

Con la llegada del verano son muchos los que hacen sus maletas y ponen rumbo a la playa, a su segunda residencia, o que se atreven con viajes a destinos más lejanos, es por ello que antes de partir quieren dejar todo preparado, incluso la seguridad de su vivienda, pero ¿es cierto que en verano hay mayor número de instalación de alarmas por miedo a los robos? La respuesta es relativa. Según empresas aseguradoras y negocios de venta de alarmas sí que hay un incremento, pero este no es demasiado significativo.

Desde las compañías de seguros de la zona afirman que no están notando un incremento, ni en la contratación de seguros del hogar, ni en la colocación de alarmas. O por lo menos no son cifras que se salgan de lo habitual porque aseguran que la gente que quiere tener su vivienda protegida lo hace desde un principio, y no porque se vayan de vacaciones. Desde estas entidades confirman que no hay preocupación en general por el tema de los robos, sino que la problemática ahora es la ocupación.

Esto con respecto a las aseguradoras, pero empresas como Seguridad Japón, que instalan por la comarca del Deza tienen otra opinión. Julia Navaza, que trabaja en ella, explica que, si bien no es un crecimiento exponencial, en estos meses si que hay una subida en las ventas de aproximadamente el 10%. De hecho, ella misma cuenta que la gente ya no les pide la típica alarma que solo suena, para asustar a los posibles ladrones u okupas. “La gente que viene a preguntar suele consultar todas las opciones que tenemos sobre sistemas de seguridad y tienen muy en cuenta las diferentes opciones que hay”, afirma Navaza. Ahora con el verano, hay gente a la que le corre prisa por asegurar su casa, y solicita que le instalen el sistema de seguridad el día antes de marcharse.

Avisar con tan poca antelación no recomendable, pero si se es afortunado, puede que no haya ningún problema, ya que la instalación se suele realizar en el mismo día, salvo que la extensión del lugar sea demasiado grande y que, por lo tanto, sean necesarios dos o tres días para su colocación.

Hablando con Javier Fernández, de Mapfre, cuenta que se ha dado cuenta de que en estos meses ha habido un repunte en la contratación de sistemas de seguridad. Afirma que algunos seguramente contraten estos servicios por el tema de las vacaciones, pero de nuevo, se reafirma en la idea de que “la gente ya no tiene tanto miedo por robos. Ahora lo que les preocupa es el tema de la ocupación”. Por ello, la gente que le solicita estos servicios sabe perfectamente lo que busca, un sistema que según detecte algún movimiento extraño salte y vaya directo a la central de alarmas. Su mayor preocupación es con respecto a las viviendas vacías y por eso Fernández asegura que es más habitual que se coloquen sistemas de seguridad en las segundas viviendas, o residencias vacacionales que en la casa donde habitualmente residen. Aunque esto ahora está cambiando poco a poco, y cada vez son más las personas que se suman a proteger su hogar, y más sabiendo que pasarán los meses de verano fuera.

Esto puede ocasionar algún que otro malentendido, porque hay quienes dejan las llaves a familiares para que cuiden de sus animales o plantas y que, según entran por la puerta el sistema los detecta como intrusos. Aunque es una anécdota, y es mejor ser precavido.

Cada vez más sistemas en pisos que en casas

Javier Fernández asegura que en los últimos años ha habido un crecimiento en las ventas de sistemas de seguridad, pero lo sorprendente no es el aumento, sino el espacio en el que los están colocando. “Hace unos años eran impensable colocar alarmas en pisos, y ahora es mucho más habitual”, confiesa. Y es que explica que antes vivir en un bloque de edificios rodeado de vecinos era síntoma de seguridad, pero que ahora con el problema de la ocupación, da igual el espacio. Si bien es cierto que todavía no se atreve a hablar de sorpasso, las cifras cada vez son más parejas. Fernández dice que este aumento se debe a que la mayor parte de las demandas se producen en ciudades, donde hay más edificios que casas, y en donde las peticiones de estos servicios están muy avanzadas, aunque asegura que “en los pueblos se está empezando ahora”.

Todavía hay mucha gente reacia

Aunque cada vez son más los que apuestan por proteger su vivienda, todavía queda gente que considera que no es necesario instalar un sistema de seguridad. Susana López, empleada de la Movistar, revela que dentro del servicio que ellos venden de seguridad, evidentemente no es el que más se consume, pero hay gente que le ha llegado a comentar que no lo necesitan, argumentando que “tengo perro” o “tengo escopeta en casa”. Sin embargo, esta trabajadora revela que, si se produce algún robo por la zona, los vecinos rápidamente acuden a contratar estos servicios como medida de prevención.

Suscríbete para seguir leyendo