A Estrada y Cruces, dos de 29 focos en 2023 para la enfermedad hemorrágica bovina

Se popularizó como “el COVID de las vacas”, aunque en nada se parece la forma de transmisión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) que, a finales de 2023, comenzó a extenderse por distintas explotaciones bovinas del territorio gallego. El último informe de la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec) –a partir de los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación– incluye a los concellos de A Estrada y Vila de Cruces entre los 29 focos notificados para Galicia en el año 2023. Esta distribución responde a una transmisión autóctona vectorial, lo que viene a significar que el mosquito que trasmite esta enfermedad está plenamente presente en estos dos términos municipales.

Aunque los casos que tuvieron mayor trascendencia mediática se vinculan a explotaciones de Vila de Cruces, quizás por ser los primeros para los que se corroboró desde la administración autonómica que la citada patología estaba detrás de la muerte de una vaca afectada, también A Estrada figura entre los focos registrados en Galicia y, por tanto, entre las zonas en las que quedó demostrada la presencia del insecto que funciona como vector de transmisión de la EHE.

En 2023 se detectó por primera vez en Galicia esta dolencia, si bien los primeros casos notificados en España datan de octubre de 2022, concretamente en las provincias de Cádiz y Sevilla, según figura en el referenciado informe. “Preocupa especialmente la velocidad de propagación de la enfermedad, pues en menos de un año se registraron focos de la misma en todo el territorio peninsular español”, se señala.

Los expertos recogen que la información disponible hasta el momento permite aseverar que la transmisión se lleva a cabo por la picadura de insectos del género Culicoides spp, pero todavía no está clara la especie responsable de la misma. “En Galicia, por su amplia distribución y abundancia, se sospecha de C.obsoletus s.l.”, indican.

También en relación a las enfermedades que afectan al ganado bovino –y también ovino–, se entiende que resulta especialmente relevante mencionar los casos de Lengua Azul. “Entre 2008 y 2009 Galicia notificó más de 450 focos del serotipo 1 de esta dolencia, que arrasaron las ganaderías de nuestra comunidad y estuvieron ligados, fundamentalmente, a la picadura de Culicoides absoletus s.l”, recuerdan. A continuación, en el informe se expone que, tras más de 13 años sin notificarse ningún foco adicional, el ministerio confirmó 4 nuevos brotes en 2022 del serotipo 4 del virus, siendo la primera vez que se detecta esta cepa en Galicia. En 2023 se detectaron otros tres brotes, esa vez en explotaciones de A Coruña. Esta reintroducción hizo vacunar a más de 350.000 cabezas de ganado bovino y ovino. Aunque todavía no se sabe con exactitud cuál es el vector que está detrás de estos rebrotes, se considera “altamente probable” que se trate del C.obsoletus s.l, un ceratopogónido autóctono ampliamente distribuido por la península ibérica.

Solo por picadura

Al igual que la Lengua azul, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica es producida por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides spp. No se contagia entre los animales porque solo se transmite a través de los mosquitos vectores. No afecta a las personas y tampoco tiene ninguna repercusión por el consumo de carne o leche de animales infectados. Afecta a especies rumiantes domésticas o silvestres, siendo una enfermedad grave en cérvidos silvestres (principalmente el ciervo, menos corzo o gamo) pero leve en rumiantes domésticos donde en ganado vacuno puede producir síntomas moderados (fiebre, lesiones en la mucosa bucal e inflamación de los rodillos coronarios) y generalmente cura en aproximadamente dos semanas. Menos sensible es el ganado ovino que se puede infectar aunque es poco frecuente la aparición de síntomas, y mucho menos el ganado caprino que es aún más resistente la esta infección. En ciervos, gamos o corzos puede causar fiebre, pérdida de apetito y del instinto de huida así como lesión congestivas en boca, nariz, lengua azulada, etc. Puede producir abortos y partos prematuros.

Una frisona de una explotación ganadera de la parroquia cruceña de Sabrexo fue la primera vaca muerta en la provincia de Pontevedra –a comienzos de octubre de 2023– a consecuencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. Ya en el propio mes de octubre Galicia se situó en los 13 focos de esta enfermedad, que terminaron el año elevándose a 29. Pronto se habló también de posibles casos en Silleda, si bien el mapa elaborado por la citada red de vigilancia gallega no incluye a Trasdeza.

