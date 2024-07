Los colectivos trasladan a Crespo la existencia de un grupo que trafica con personas en Lalín

Representantes de las asociaciones Carabelo, O Mencer y Recycling trasladaron ayer al alcalde de Lalín, José Crespo, la información de que disponen en relación con la presunta existencia de un grupo que trafica con personas en el municipio. La reunión se celebró con absoluta opacidad, sin permitir el acceso a los medios gráficos, y apenas trascendieron detalles de lo que allí se habló durante la hora y media larga que duró el encuentro. Dieron cuenta de una preocupación compartida con gran parte de la sociedad por la inseguridad que crea la presencia de un grupo concreto.

“Todos queremos arreglar el problema, pero hasta que tengamos algo concreto hay que manejarlo con prudencia y discreción”, manifestaba el regidor, que de este modo admitía por primera vez la existencia misma del problema. Los asistentes le aseguraron que hay un grupo muy reducido de inmigrantes magrebíes que, supuestamente, extorsiona a otras personas de su misma procedencia y tiene amendrentadas a niñas y jóvenes, especialmente. Pero el caso es que, según Crespo, “no existen denuncias de los afectados; los padres de las niñas no quieren denunciar”.

“Parece que hay un grupo que tiene aterrorizados a los demás integrantes de la comunidad. Pero es necesario presentar pruebas”, advierte el regidor. Comparte la necesidad de erradicar el problema, pero sostiene que “solo lo puede hacer Extranjería”. Así que el Concello de Lalín trasladará “toda la información” a la Subdelegación del Gobierno para que la ponga en conocimiento de quien proceda, con el fin de que se investigue, puesto que la Policía Local carece de competencias. Según el alcalde, la pelota estaría en el tejado del departamento de Extranjería, dependiente del Ministerio de Interior del Gobierno de España. Es partidario de “no darle publicidad” antes de que actúen las autoridades competentes, porque “todo lo que salga es contraproducente”. “Yo me comprometí con las asociaciones a llevar el tema a las instancias superiores”, proclama Crespo, que deja claro que “le gustaría atajar el problema”. Por tanto, remitirá toda la información al subdelegado para que la tenga y también que se la traslade a quien corresponda.

Demonización y xenofobia

Otro de los motivos por los que el alcalde dice que es mejor no airear el asunto tiene que ver con la criminalización de la comunidad musulmana. “Hablar del problema demoniza al colectivo entero y eso no es justo, además de que crea alarma social”, arguye el jefe del gobierno local, preocupado porque puedan aumentar la xenofobia.

Cabe reseñar que las competencias de empadronamiento son de los ayuntamientos, y es el paso previo a la obtención de lo que comúnmente se llaman “papeles”, que sí corresponde otorgarlos a Extranjería. La inscripción en el padrón acredita como vecino del municipio y sirve para acceder a distintos derechos, como solicitar la regularización o permisos de residencia y trabajo, solicitar la tarjeta sanitaria o acceder a los servicios municipales.

Presencia de Cuiña como “jefe de la oposición”

Junto a Crespo, estuvieron en la reunión su tenienta de alcalde, Paz Pérez, y Rafael Cuiña, de Compromiso por Lalín, cuya presencia fue justificada como “jefe de la oposición”, entre otras personas. De “lamentable, sectario y antidemocrático” califica el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, que “se invite a una persona y no al resto de los partidos, sobre todo a los que denunciamos la situación y lideramos políticamente la puesta sobre la mesa de este problema y la exigencia de soluciones”. Recuerda que siguen sin respuesta sus peticiones para convocar las juntas de portavoces y de seguridad, pues “se trata de un tema lo suficientemente grave y sensible para acordarlo entre todos”. Subraya que la reacción del PP a su petición de crear una comisión de investigación fue “negar que existiese tal mafia e insultarnos”. Sostiene que Crespo “sabe de sobra lo que pasa, es cómplice activo; nunca ha querido investigarlo”. Vilariño insiste en que la exclusión de la oposición –tampoco fue invitado el PSOE– es un hecho insólito en la historia de la democracia en Lalín. “No quiere invitar a quien no opina como él, solo a la gente que le aplaude y le hace el pasillo”, apostilla el edil nacionalista, que también carga contra Cuiña: “El BNG nunca participaría en algo así, permitiendo que se excluyera al resto de partidos”.