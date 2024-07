El BNG acusa al gobierno de Lalín de no cubrir bajas de trabajadores sociales

Desde el BNG de Lalín consideran un agravio para los habitantes del municipio que no se cubran las bajas o vacaciones de los trabajadores sociales, “dejando a los vecinos sin un servicio básico y muy sensible, generando situaciones realmente alarmantes”. Los nacionalistas señalan que desde hace un tiempo reciben quejas de vecinos que se encuentran en total indefensión al no saber cuándo ni quién los atenderá, recibiendo respuestas “en muchos casos confusas, quedando en una lista de espera que no parece avanzar a juzgar por las semanas de espera que acumulan para simplemente ser recibidos personalmente”. La única forma que tienen los vecinos de combatir esta situación es, según el Bloque, presentar reclamaciones que parecen no tener resultado, “ya que aún no se ha restablecido el servicio y no han recibido ningún tipo de respuesta ni explicación de los motivos”.

Para el BNG, la situación de Lalín respecto a los servicios sociales es tan dramática que “hay casos en los que afectados demostraron con la documentación pertinente que habían solicitado meses atrás el servicio del SAF para sus padres, servicio en el que desgraciadamente, la valoración ni siquiera llegó a tiempo de ser realizada, ya que la persona a la que iba dirigida falleció muchos meses después sin ser valorada por los servicios sociales lalinenses”.

La falta de responsabilidad, empatía y buen hacer por parte del gobierno es lo que más destacan en sus críticas los nacionalistas, sin saber, señalan, “qué más hace falta que pase para que prestemos atención a un servicio esencial para sus destinatarios, sus familias y la conciliación de éstas, recordando que en Lalín no disponemos de centro de día público por decisión de la Xunta y del gobierno municipal, tenemos condiciones precarias para los trabajadores del SAF y no podemos valorar a nuestras personas dependientes debido a falta de personal para poder brindarles el servicio que merecen y pagado con sus impuestos”. Califican la situación de “preocupante y bochornosa” y exigen explicaciones para quienes llevan meses esperando ser atendidos y para todos los vecinos afectados. Unos hechos que delante del ocultamiento de decir la verdad al vecindario para saber a qué atenerse en cada situación particular y familiar afecta también al servicio de Xantar na Casa y el de Teleasistencia.