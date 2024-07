Os Trazantes de Tenorio, unha “familia con canteira”

Os “trazantes” son en Tenorio, parroquia de Cotobade, aquelas persoas con habilidade e inxenio para acometer os máis variados traballos. A palabra foi collida prestada por unha agrupación de baile e música tradicional que acaba de cumprir 40 anos e que naceu sen máis obxectivo que o de animar as festas e romarías e dar vida ao antigos bailes e cantigas: Os Trazantes de Tenorio, un colectivo que quixo, dende os seus inicios, levar por bandeira o nome que falara da súa procedencia.

Andrés, Fermín, Barrera e Tinolo foron os seus fundadores no ano 1984. Agora, en 2024, este colectivo conta con 66 membros, tanto do concello de Cerdedo-Cotobade coma doutros veciños como Ponte Caldelas e a propia Pontevedra, entre outros.Ao frente está dende 2017 unha muller nova, Cristina Gómez, unha mestra de tan só 26 anos que pode presumir de ter crecido no seo dos Trazantes, nos que entrou cando tan só tiña catro anos.

“Non é o habitual, pero deuse así polas circunstancias, porque había que cambiar a directiva e dar un empurrón ao grupo. Para min o máis importante é que todos os que formamos parte da directiva, nove persoas, ao final somos amigos e a maioría somos xente nova”, recoñece. “En realidade, como sempre dicimos, o grupo é unha familia”.

Está claro que o sentimento de pertenza a Tenorio é moi forte, pois a propia Cristina Gómez sinala que ten tatuada a palabra “trazante” nun dos brazos. “Por moito que eu deixe o grupo no futuro, serei trazante sempre”, di con amor á súa terra.

Pero non é a única, xa que nos Trazantes de Tenorio a franxa de idades é moi ampla, actualmente entre os dous anos e medio e os 81, o que dá unha idea da importancia que esta agrupación ten na parroquia en concreto e no ámbito tradicional en xeral. Ademais, isto permite un intercambio de experiencias moi enriquecedor entre diferentes xeracións. “Por sorte, vemos que o traballo que nós estamos realizando ten continuidade con esa canteira que vén detrás”, celebra a presidenta.

O verán preséntase con numerosas actuacións no almanaque para Os Trazantes de Tenorio. “Nós o que vendemos sempre é que somos un grupo de baile. Antes tiñamos moitas actuacións de pandereteiras e demais, pero este verán parece que pinta moi ben porque hai bastantes actuacións de baile”, recoñece contenta Gómez.

O grupo é un habitual da Televisión de Galicia, coa súa presenza ao longo dos anos en diversos programas coma “Especial Fin de Ano”, “Luar”, “Galicia Terra Única”, “O Son do Renacemento”, o cal viuse reflectido nunha nominación –no apartado de mellor grupo tradicional– aos Premios da Asociación da Prensa Galega na súa primeira edición, correspondente á tempada 97/98.

Os seus éxitos televisivos continúan ata o de agora coa continua presencia do grupo no programa “Luar,” no que se visualizou o éxito da parella pertencente á asociación participante no “Concurso de Baile Tradicional Vai de Baile”, coñecida como “Xoldras de Viascón”.

Os Trazantes de Tenorio teñen nos seus estantes varios premios, algún deles de carácter internacional, aínda que para eles non hai mellor recoñecemento que o da súa terra, que foi a que os empurrou a seguir perpetuando o saber tradicional. Proba diso é a Mostra Trazantes de Tenorio, que este ano celebrou a súa XIII edición cunha programación especial polo 40 aniversario da agrupación, que está claro que vai seguir sumando díxitos na súa historia.