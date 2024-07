José Benito Taboada cumpre 101 anos: “O que levo peor é que a filla non me leve aos bailes”

O veciño de Parada Antonio José Benito Taboada Ramos vén de soprar 101 velas rodeado da súa familia e coa visita da alcaldesa, Paula Fernández Pena, e a concelleira de Benestar social, Anxela Troitiño Gil, que non quixeron perderse esta fermosa celebración. O home tamén recibiu os parabéns do colectivo veciñal, que o define como un home “disposto sempre a axudar apoiando e participando en cada unha das actividades da parroquia, facendo que Parada se manteña viva”, e pide seguir “o seu exemplo”.

Benito Taboada, que forma parte xa do selecto club dos centenarios silledenses, conserva unha moi boa saúde, que lle permite dar pequenos paseos sen axuda de ninguén “aínda que as pernas dan un pouco de traballo”, asegura. Toda a súa familia coincide en que ten unha “memoria fantástica, moito mellor ca miña”, resume a súa neta Cristina entre risas.

O homenaxeado alegrouse moito coa visita da alcaldesa, á que recibiu cun enorme e prolongado abrazo. Ámbolos dous compartiron moitas tardes de festa e baile no centro dos maiores, nos que Benito Taboada era asido participante. Durante a celebración, amosando un bo sentido do humor, recoñeceu que “o que levo peor é que a miña filla Marité non me leve aos bailes”, momento no que Pena comprometeuse a ir ela persoalmente a recollelo para botar unhas bailas no primeiro baile da temporada do centro de maiores.

Demostrando a súa lucidez, Benito tivo tempo para recordar “o moito que traballei na vida, non había ninguén que traballara máis ca min”. Durante o seu relato sorprendeu a todo o mundo contando con todo luxo de detalles como, xunto ao seu irmán, cargaron a pedra para construír a casa dos avós da concelleira Ánxela Troitiño Gil, da que a familia natal é natural da veciña parroquia de de Laro.

Coa súa bisneta de cinco anos

Para soprar as 101 velas, Benito Taboada contou coa axuda dunha das súas bisnetas, Lara, de 5 anos, que estivo toda a visita ao seu carón. “Gústanos moito estar xuntos, pero non temos ningún dos dous moita paciencia”, recoñecía Benito entre risas.