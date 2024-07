El Concello de Silleda abre el plazo para el servicio lúdico del próximo curso

El Concello de Silleda, a través de la Concellería de Educación que dirige Ángela Troitiño, abre el plazo de inscripción para participar en el Servicio Lúdico Educativo para este curso escolar. Este servicio, de apertura de centros escolares fuera de las horas lectivas, es para el alumnado de 3 a 12 años que estén empadronados en el municipio. Los que no lo estén se aceptarán únicamente en el caso de que existan plazas libres, y no se les aplicarán los descuentos en las tasas, tal y como recoge la normativa municipal.

Las inscripciones se podrán realizar presencialmente en el Registro municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas o a través de la sede electrónica del ayuntamiento. El plazo para presentar las solicitudes comienza hoy y finalizará el próximo 5 de agosto. El horario del servicio será de lunes a viernes de 15.00 a 21.00 horas, y los días no lectivos, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, aunque no se incluyen los festivos. Se recuerda que esta inscripción no incluye la de los campamentos de navidad ni de verano.