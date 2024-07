Cerdedo-Cotobade presenta su programa cultural para el verano

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó ayer el programa cultural de su municipio para lo que resta de verano. Este plan, que el regidor cataloga de “ambicioso”, destaca por un amplio abanico de actividades lúdicas, musicales y culturales con las que el equipo municipal busca ser un referente comarcal en materia cultural, tanto para aquellos naturales del municipio como para los visitantes de otras zonas.

Así pues, y tras haber comenzado el programa la pasada noche con la representación de la obra teatral “A utópica rodante de Vilatriste e Vilalegre” en la playa fluvial de Cerdedo,las actuaciones continúan hoy a las 20.00 en el mismo escenario con “Filipa os contos”, un espectáculo de cuentacuentos para los más pequeños. El resto de días incluyen una proyección de la aclamada película “Barbie” mañana a las 22.30 horas en la Praza do Concello,. la Fiesta del Niño y el espéctaculo musical “Camiñantes e Cantantes” –con actuación de La Ocaband y la participación de Pili Pampín, Pepo Suevos y Manuel Manquiña– el día 25 en la playa fluvial; un concierto en la Praza do Concello en tributo a Joaquín Sabina el 26 y una observación astronómica con plazas limitadas el sábado 27 en la Praza do Concello de Carballedo –inscripciones en el 986 76 00 01–. El ciclo para este mes concluirá con un concierto de la Banda de Música de Cerdedo en la Praza do Concello de la localidad el domingo 28.

Por su parte, el programa para agosto comenzará el día 12 a las 18.30 horas en el Centro Cultural Antonio Fraguas de Carballedo, con la representación de la obra teatral “O Censor de Monstros”, seguida al día siguiente de un pase de la película “Cuñados”en la misma localización que la de “Barbie”. El miércoles 14 contará con una churrascada popular y un concierto de Ángel Chan en Carballedo, seguida de una vuelta al Centro Cultural Fraguas un día después para la representación de la obra teatral “Ladrón de Risas”. Finalmente, esta localidad contará ese viernes con el concierto de “Uxía Lambona e a Banda Molona” en la praza da Chan y la Fiesta del Niño en el Antonio Fraguas al día siguiente, antes de finalizar la programación el domingo 18 con un concierto tributo a Caballé y Pavarotti en el que participarán la hija de la soprano y la sobrina del tenor.