Azos Feministas expresa en verso su oposición a la Gala Miss Grand Galicia

Azos Feministas elige la poesía para mostrar su desacuerdo con la Gala Miss Grand Galicia que tendrá lugar en el auditorio de Lalín. Las feministas reconocen en sus redes sociales que “llevamos días pensando cómo expresar nuestro malestar en las redes por un evento de belleza que se va a celebrar en nuestro pueblo”. Y añaden que “no se nos pasa por la cabeza cómo en pleno siglo XXI se siguen celebrando estos concursos, donde los estereotipos y el heteropatriarcado se desbordan, y más cuando, en nuestro pueblo se presume el curso de verano de igualdad referente en Galicia”. Azos Feministas concluye en su comunicado que después de darle vueltas al asunto encontraron en el siguiente poema la forma de manifestar su rechazo: “Moito falamos en Azos/Cando lemos tristes novas/De que hai que alzar a voz/Para defender as mortas/Unha cousa temos clara/Da pirámide violenta:/Comeza no día a día/Cos chistes e malas verbas/Houbo curso de igualdade/Máis moito nos sorprendemos/Ao saber ao día seguinte /Dun anuncio do concello/Resulta que tras o curso/Seica hai que presumir/Dun evento moi machista:/O concurso “Miss Lalín”/Non pensedes que é broma/Nin que quedou nos setenta!/Aquí ao ladiño da casa/Temos cousas coma esta/Ai, menudo horizonte!/Cantiña necesidade/De esixir real aposta/Por vivir en igualdade/Non chega con estar vivas/Se queremos ter futuro/O respecto aos nosos corpos/Vale tanto coma un curso/Construímos esta copla/Como forma de protesta/Para denunciar os feitos/E facelo algo “contentas”/Se pensades que podedes/Unirvos á nosa loita/Escribide unha mensaxe/Porque temos que ser moitas”.