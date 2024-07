El Centro Lalín Agolada y Silleda de Galicia en Buenos Aires cumplió 42 años y lo celebró con una fiesta el pasado domingo. Es “un hito importante en la historia de nuestro centro”, indican desde el colectivo de emigrantes en la capital austral.

42 años de hermandad porteña

Celebraron este nuevo aniversario en el salón restaurante de su sede, en el número 1949 de la calle Moreno. Contó con la presencia de más de 150 invitados, incluyendo la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Ferrero; el delegado general de la Xunta de Galicia, Alejandro López Dobarro; la presidenta del Consejo de Residentes Españoles, Susana Carbia; el intendente de la ciudad de Chascomús, Javier Gastón; los presidentes de las instituciones españolas y gallegas, socios y amigos de la casa.

El presidente, José González Costa, abrió la celebración con un discurso emotivo en el que recordó la historia del centro, su formación y los logros obtenidos a lo largo de estos 42 años. El intendente de Chascomús, invitado a la celebración, agradeció las atenciones de nuestro centro hacia él. Este pueblo está hermanado con Lalín por ser la patria chica del expresidente Raúl Alfonsín.

Los participantes disfrutaron de un almuerzo típico gallego, en el que no podía faltar el cocido de Lalín. Brindaron por los años transcurridos y los esfuerzos de todos los integrantes de la comisión directiva y de las subcomisiones para lograr los objetivos fijados por el centro que representa a la comunidad de los tres concellos dezanos en Buenos Aires. Por supuesto, no faltaron la música y el baile, con la participación del conjunto de la institución Lembranzas do Deza y de la orquesta internacional Agora Xuntos.