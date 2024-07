Unha muller imborrable na memoria de Cabanelas

Os pobos do noso rural son moi xenerosos con aquelas persoas que deixaron unha impronta imborrable no maxín da comunidade.

Sentimos como propio e amosamos un interés especial pola nosa historia, costumes, xentes, e todo o seu acervo histórico e cultural, estudando e coñecendo o noso pasado para camiñar cara un futuro mellor.

Cando se trata de recoñocer os méritos e a traxectoria, sempre aparecen documentadas as persoas que descendían de familias adiñeiradas, ou mesmo polo feito de ostentar un cargo público, moitas das veces outorgado de xeito arbitrario e nada obxectivo. Poucos veces son recoñecidos os méritos da xente humilde, da clase mais baixa da sociedade por mais que o merezan.

Hoxe imos falar dunha muller do pobo, entendido como pobo sinxelo, común e maioritario, de Filomena Narcellas, que ten o seu berce no lugar de Cabanelas onde veu ó mundo o día 25 de de setembro de 1904.

Esta gran muller e mellor persoa era filla de María Josefa Nercellas, solteira de estado e de vida. Esta rapaza, sobrada de bondades e humanidade, será coñecida dende moi nova como Filomena da Mariana.

Criouse no lugar do seu nacemento, adicándose dende moi cativa ás labouras propias do campo. Axudaba á súa nai a sacar adiante a casa familiar con esforzo e traballo constante. Esta rapariga aprendía con sorprendente rapidez a realizar todo tipo de traballos e tarefas propias do seu mundo campesiño. Co paso dos anos, ademáis de atender as cousas da casa, acudía ó xornal como labradora para outra xente da veciñanza. Estivo servindo moitos anos nunha casa da Graña de Cabanelas, en Forcarei.

A súa entrega e amabilidade chegaba ata tal punto, que si un veciño precisaba unha axuda ahí estaba Filomena Nercellas, tanto facendo de parturenta traendo rapaces ó mundo, como amortaxando a un difunto, ou mesmo exercendo de veterinaria cando paría unha vaca. Axudaba en tempos da matanza do porco, tanto a suixetalo como despezalo, salgando ou facendo os chourizos. Colaboraba igualmente en facer os tan vistosos e chamativos palleiros de herba.

Era unha persoa o servizo dos vecinos, desinteresadamente, con un carácter alegre e sorrinte, e un corazón tan grande que non que non lle collía no peito. Entregaba todo o que tiña a cambio de nada, nunca se enfadaba e amosaba unha actitude tan sosegada, que tiña unha frase que aínda recordan os seus vecinos “Bueno, bueno, o demo hai que amalo”, frase que viña a conto cando daba con algunha persoa retorcida.

Filomena foi unha muller que tivo a grande responsabilidade de erguer unha casa para que esta non se derrubase, tanto emocionalmente, como económica e estructuralmente. Nesa casa onde ela naceu, criouse e viviu casi toda a súa vida, pendura hoxe altiva unha placa na súa memoria que rixe deste xeito: “Praza de Filomena da Mariana Cabanas”.

Filomena Nercellas, ou mellor dito Filomena da Mariana, finou en Vigo o día 22 de xaneiro de 2023. Os seus restos mortais repousan no cemiterio de Cabelas, a carón do seu querido pobo, que non a esquecen.