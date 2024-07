O Mencer y Recycling apoyan la denuncia de Carabelo sobre la trata de personas en Lalín

La denuncia pública de la Asociación Carabelo sobre la existencia de trata de personas en Lalín ha recibido numerosos los apoyos de numerosos vecinos y también de colectivos. Es el caso de O Mencer y Recycling, que también trabajan con personas y familias vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Ambos manifiestan su apoyo al comunicado de Carabelo, al tiempo que ponen de relieve “la importante labor que realiza a favor de la integración de la población inmigrante”. Precisamente, por su dedicación, “saben de las necesidades de los niños, que desarrollan confianza con sus voluntarias, pues a menudo están con ellas desde pequeñitos”, apunta José Seixo, corresponsable de Recycling.

Esta es una organización formada por un grupo de amigos que se dedica a la recogida de bicicletas para donar a gente que les de una nueva vida. Al frente está la pareja formada por Lorena Chagartegui (presidenta) y José Seixo (secretario), conocedores de muchas problemáticas que presentan los colectivos vulnerables de la sociedad lalinense y dezana, en general, debido a la cercanía que mantienen con ellos directamente y con otros colectivos solidarios. “Vienen mamás que te dicen que su hijo salió por la noche y le pasó tal cosa, o que vigilan a sus hijas, que las siguen por la calle... Te hacen ver que algo está ocurriendo”, indican.

Miedo a denunciar

“Hay un problema grave, no sabemos qué alcance tiene y tampoco si podemos hablar de mafias, pero que se dan situaciones muy irregulares en Lalín, sí, desde luego, y a los colectivos nos constan, porque estamos muy cerca de las personas y familias más vulnerables y los escuchamos –explica Chagartegui–. Es bueno que se digan, que salgan a la luz, para que se investiguen”. Porque denunciar, que es prácticamente la única solución que brinda el gobierno lalinense, casi nunca es fácil. La mayor parte de la gente no denuncia por múltiples circunstancias: principalmente, porque temor a las consecuencias, pero también “porque cree que no le van a hacer caso, y más quienes están en situación vulnerable”. O, como le pasó a una joven camarera a la que intentaron violar, por miedo a que sus padres no la dejen ir más a trabajar. Las causas son muchas, cada cuál tiene la suya, pero lo que está claro es que “denunciar no es tan fácil y da miedo, sobre todo a estas personas, que ya tienen muchas dificultades en su vida, es normal”. Además, no siempre los hechos son denunciables, en el sentido de que no constituyen un delito. “Que te sigan por la calle, por ejemplo, no es un delito, pero es una sensación muy desagradable”. En todo caso, desde Recycling sostiene que “es bueno ponerlo en conocimiento de quienes sí tienen competencias para hacer algo”.

El sentir de la calle

“Es algo que es público desde hace tiempo, todo el mundo lo sabe, pero hay que decirlo”, subraya José Seixo. A él, como a muchas personas que se mueven por Lalín, le llegan comentarios de vecinos del tipo: “Al [Paseo do] Pontiñas ya no voy, a no ser que lleve la perra” o “a la niña la tengo que ir a recoger a balonmano, que ahora no se atreve a volver a casa sola”. Es el sentir de la calle, pero ¿puede ocultar racismo? Desde Recycling, igual que desde Carabelo, lo tienen clarísimo: “No tiene nada que ver. No hablamos de una comunidad, ni de una nacionalidad, sino de un grupo muy limitado, liderado por un hombre que parece tener impunidad”.

Desde O Mencer dicen no tener tanto contacto con esta problemática, pues “nuestro labor es diferente, nos limitamos al reparto de alimentos”. “Ellos (por Carabelo) están más en contacto con los niños”. Son conscientes de que ha aumentado mucho la población inmigrante en Lalín, pero “si hay alguna organización detrás no tenemos constancia”. En todo caso, consideran “muy preocupante la denuncia que dio lugar al comunicado”, tal como indica José Luis Factor, miembro de la directiva que preside Rocío Díaz. A título particular, reconoce que se ha producido “un aumento de los casos de inseguridad en el pueblo, pero es una percepción personal”.

Empadronamientos

En relación con los empadronamientos irregulares, cabe recordar que en enero se produjeron 108 bajas de golpe. Una cantidad así en una población de 20.000 habitantes no parece un simple error”, apunta una persona con experiencia en el padrón. Y podrían unirse decenas más que se están noficando estos días, pues “Correos no da abasto a entregarlas”. Así lo pudo comprobar esta Redacción la semana pasada al ver como el dueño de una vivienda turística en pleno centro de Lalín recibía en su buzón dos notificaciones a nombre de personas con apellidos extranjeros que ni conocía ni habían estado nunca en su piso. Y no es un caso aislado. A un emigrante en un país centroeuropeo que acaba de llegar al pueblo le pasó lo mismo. Así que acudió al Concello para solicitar una certificación de quién vive en su casa, pero se la negaron con el argumento de que “vulneraba la ley de protección de datos”. Otras personas que también se presentaron en las dependencias municipales para dar de baja a personas censadas irregularmente en sus propiedades fueron emplazadas a hacer el trámite más adelante, sin que se les aclarase por qué no podían hacerlo en el momento.