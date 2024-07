“Os Negreiros” de Barcala, gañadores da segunda edición do Torneo Interparroquial de Coto Manguelo

Un total de 24 equipos participaron este sábado na segunda edición do Torneol Interparroquial de Fútbol organizado pola Asociación Cultural Coto Manguelo. A xornada comezou ás 10.30 horas e non rematou ata ben entrada a noite. Foi entón cando se deron a coñecer os gañadores da cita deportiva, nunha cea de fraternidade no Hotel América. A primeira posición foi para Os Negreiros, seguidos de Santa Cruz e Vea.