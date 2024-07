Fartarse, pero de tradición

Cando unha chega ó campo da feira de Río, onde se celebra a Festa da Fartura e a Feira Camba Sustentable, percátase de que non é unha cita gastronómica ó uso: os coches non invaden as beiras dos camiños dende varios kilómetros atrás e os nenos poden xogar tranquilos nun amplo espazo xa marcado para eles. Tampoco hai atraccións cun volume de sonido tan elevado que sexa imposible falar coa persoa que vai ó lado. Eu viñera por primeira vez a esta feira hai dez anos, e aínda conservo dela un xoguete de madeira, unha especie de capitán metido nunha barquiña, ideal para pendurar do teito. Onte había máis reclamos para os que nos gusta viaxar á nosa infancia con estas cousas: un Pinocho, unha catapulta, un guante con marionetas...todos eles no posto de Trono de Juegos, quepor ter ata tiña un tiovivo cunha pipa de viño,cortada á metade e reciclada como asento. A viaxe, a un euro.

Este era un máis da ducia de postos de artesanía e alimentación repartidos por todo o campo. Moitos destes stands, como un de queixo e mel ou outro de bisutería, expoñían os seus productos sobre carros de vacas. Había tamén á venta tellas decoradas con virxes veneradas na contorna,como a do Corpiño, a do Faro ou a da Saleta, ou cepillos de madeira para o pelo, personalizados co nome. Tampouco podían faltar bolsos e sombreiros de palla.

Ata había un photocall, esa zonapara sacarse fotos que se volveu tanimprescindible nos grandes eventos. En Río, con veciños orgullosos do seu rural, o escenario do photocall non podía ser outro que unhas pacas e rolos de herba seca colocados a xeito de parede e adornadas coa silueta dunha vaca. Houbera xa unha idea similar na comarca: o photocall dos sacos de piensos que montou Nudesa en abril cando inaugurou a súa nova nave no polígono industrial Área 33, en Silleda.

Coches e motos clásicas

A organización xa avanzara, días atrás, que ningún comensal ía quedar con fame. Dende media mañá estaban colocados xa os vasos e platos, con cadansúa ración de empanada. E unha decena de porquiños ía asándose lentamente ao espeto, nunha xornada de calor pero que invitaba a compartir mesa e mantel. Para facer tempo, os maiores podían pasear entre a exposición de coches e algunha moto clásica (con sidecar, para máis señas), ou facer algunha que outra compra entre os postos de artesanía. Os pequenos, como dicíamos, tiñan a súa propia zona de xogos, delimitada e cun cartel que animaba a coidar os xoguetes, posto que eran compartidos e moitos deles tamén de madeira, como antano. Os zancos e a rá triunfaron nesta proposta lúdica que, en realidade, atraeu a todas as idades.

Música

Nesta Festa da Fartura tamén foi imporante a música. Coa apertura da feira, a media mañá, o pasafeiras correu a cargo dos Airiños do Farelo. Durante a sesión vermú, nun escenario perfectamente integrado no entorno, actuou MJ Pérez coa súa banda, e de cando en vez pedíalle ó público un aplauso para un repertorio no que coubo dende cumbia e pop a rock. Foi sobre as tres da tarde cando deu comezo a comida: había empanada de torresmos e porco ó espeto, si, pero tamén coello á brasa (Rodeiro é un referente nesta carne grazas a Cogal), polo á brasa, ensalada, requeixo con mel, xeado artesán, viño e auga.

E se a música fixo máis agradable a espera polo comezo do xantar, foi tamén imprenscindible para axudar á dixestión de tan variado menú. Por iso, os máis novos puideron disfrutar durante a sobremesa da actuación de Peter Punk Pallaso e o seu espectáculo ‘Chungo ke te cagas’, unha función que forma parte do programa autonómico Cultura no Camiño. Para os de máis idade, houbo oportunidade de bailar co repertorio de Zeltia Irevire, o grupo local Varacuncas e Mekánika Rolling Band. Xa días atrás, nas redes sociais todos estes grupos deixaron claro que “imos revolucionar a fartiños e fartiñas”, como sinalaba Zeltia Irevire desde Cascais.