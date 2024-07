A Coral Polifónica de Berres actúa en Asturias dentro do “Encuentro Coral Santuario Virgen de la Cueva”

A Coral Polifónica de Berres participou este sábado, 20 de xullo, na quinta edición do Encuentro Coral Santuario Virgen de la Cueva, unha xuntanza na que varias agrupacións de coristas se dan cita cada ano, no concello asturiano de Piloña. A formación que organiza este encontro é a Coral Polifónica Piloñesa. Nesta ocasión, dende as 20.00 horas os asistentes deleitáronse coas actuacións de ambas corais, ademas da Coral Voces Amigas de Medina del Campo, de Valldaloid.