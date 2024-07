“Os acordos pola lingua non se cumpren no máis mínino”

Mañá, martes 23 de xullo, a Asociación Cultural Vagalumes presenta na Estrada o libro Liberdade para o galego. Política, uso e disposición da lingua, da autoría de Marcos Maceira Eiras e Elsa Quintas Alborés, nun acto que terá lugar ás 20.30 horas no MOME. Nunha conversa con FARO, o co-autor e membros permanente da Mesa Pola Normalización Lingüística fala sobre a iniciativa de publicar este libro, así como das principais cuestión que o centran.

–Como xurdiu o proxecto de Liberdade para o galego?

–Elsa e eu xa levabamos moitos anos elaborando informes sobre estas cuestións na Mesa Pola Normalizacicón Lingüística, a requirimento organismos internacionais, como o Consello Europeo ou a ONU (Orgnanización das Nacións Unidas). A raíz diso e despois de facer varios, pareceunos interesante darlle forma de libro e sobre todo explicar que acontece co galego en cada un dos ámbitos. Ás veces fálase moito da liberdade de uso do galego pero queríamos ver como se podía concretar iso na realidade.

– Pode explicarnos que método seguiron para realizar dito estudo?

–Para nós o importante era comprobar que posibilidades temos en cada ámbito de usar o galego, entón puxémonos a analizar cal é a situación en sectores como o ensino, a xustiza, a administración, os medios de comunicación... en xeral, diferentes ámbitos nos que a Mesa xa tiña traballado. Isto puxémolo en comparación coa teoría, como a Carta Europea das Linguas Rexionais Minorizadas, como co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, e outras disposicións que en teoría amparan este idioma.

–Por que era importante comparar a teoría destes acordos coa realidade?

–Son documentos aprobados por unanimidade, compromisos adquiridos por parte dos organismos oficiais para garantir a liberdade do falante. En cambio, vemos que en moitos casos estas garantías non se compren. Para nós era importante saber cales son eses aspectos, ou cal é a lexislación que impide que efectivamente haxa liberdade para o uso do galego.

–Neste sentido, cales son algunhas das deducións ás que chegaron con esta análise?

–A máis evidente é que existe un desfase entre a teoría e a práctica. Os acordos asinados unanimemente polas forzas políticas non se compren no máis mínimo. Un exemplo é a Carta Europea. En relación ao ensino, mantense en vigor o decreto plurilingüismo, agravado pola lexislación estatal, que fai que as materias que non se poden impartir en galego teñan máis carga horario. Cuestións que están agora moi en polémica como E-Dixgal, que impiden que ditas disciplinas se poidan impartir na lingua autóctona porque non hai material suficiente... todo isto fai que sexa imposible que se chegue ás porcentaxes e uso e presencia do idioma que marcan os propios decretos.

–Esta inconsistencia entre a teoría e a realidade acontece en máis sectores?

–Por suposto, poderíase dicir que na totalidade. Se falamos da situación na xustiza vemos que se lle da a volta ao que di a Carta Europea das Linguas e pártese de que a lingua dos procedementos é o castelán. Só nuns casos reducidos se permite o uso do galego e este queda sempre á vontade dos propios tribunais. Neste sentido, é un dato coñecido que non é requirido o uso desta lingua por parte de xuíces, fiscais, etc... o que en última instancia se traduce en que o galego non se emprega neste ámbito. O mesmo acontece nos medios de comunicación. Resulta rechamante, sen ir máis lonxe, que non hai programación infantil en galego de ningún tipo, nin sequera na televisión pública. Hoxe menos que en 2018. En canles como Televisión Española non hai nada nesta lingua, incumprindo a lexislación estatal. Poderíamos seguir así con cada un dos aspectos que tocaban tanto a Carta Europea como o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.

–Chéganlles casos concretos nos que dita liberdade se vexa comprometida?

–Desafortunadamente si. Detectámolo moito a través do servizo da Liña do Galego, no que atendemos máis de 1.000 queixas ao ano. Hai unha tendencia a pensar que cando un ten un problema en relación ao uso da lingua é un caso illado, pero en realidade é algo moi xeneralizado e moitas veces, esta discriminación está respaldada pola propia lexislación.

–A situación parece dramática. Hai motivo para a esperanza?

–Si os hai, por sorte. En concreto, temos dous datos que nos fan ser optimistas. O primeiro é que cada vez hai máis xente que asegura escribir sempre en galego, e o segundo é que por primeira vez, no 2019 repuntaba a cifra de pais e nais que deciden falarlle en galego ás súas crianzas.

Suscríbete para seguir leyendo