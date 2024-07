Tralos pasos do irmán maior

Cando Diego Castro Taboada decidiu abrir Estudio 13 como centro de formación de opositores na especialidade de Educación Física no antigo baixo do bar Benidorm, a súa avoa púxolle como condición que lle deixaba o local se lle daba clases ó seu irmau menor, Víctor, para que preparase a oposición. E así foi como os dous irmáns se converteron durante o último ano en profesor e alumno, pero no alumno “que sacou en menos tempo a oposición”.

Os dous irmáns, diante do centro de formación. | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO

Víctor superou xa neste primeiro intento os exames para dar clase en Primaria e o seu profesor, Diego, que tamén aprobara á primeira en 2017, presentouse ós exames de acceso interno para pasar a dar clases en Secundaria, e volveu superalos tamén neste primeiro asalto. Ata agora, Diego tiña plaza definitiva no CEIP Martagona, en Melide. Será a comezos de agosto cando os dous irmáns coñezan os seus destinos.

Víctor, o irmán máis novo, comezou a preparar as oposicións o pasado mes de setembro, “e sen ter a certeza de se podía presentarme porque non conseguín o título ata febreiro deste ano”, xa que lle quedara unha materia pendente. Así, pasou cinco meses sen saber se podería enfrontarse ou non a unha probas que contan con dúas fases: un suposto e un tema, primeiro, e unha exposición oral, despois. Víctor comezou con forza, e mantívoa: “estudaba máis de dez horas diarias, de oito a dúas da tarde, e despois de catro a oito e media, cando paraba para ir ó fútbol ou ó ximnasio”.

E empregou para estudar o mesmo piso baleiro no que tamén preparara Diego as súas oposicións no 2017. “Había xente que me dicía que eu tiña a presión de sacar a praza á primeira porque o meu formador era o meu irmán, pero eu o que sentía era que me axudaba e que me botaba unha man, eu estiven moi a gusto. Eu tíñalle medo ó proceso selectivo pero unha vez que me metín nel, gustoume esa competencia”.

A competitividade, un plus

Diego apunta que o único que fixo nestes meses o seu irmán máis novo nesa especie de búnker en que se convertera o piso “era estudar, non tivo ocio, pero foi astuto e obediente. Axudoulle moito que eu xa tivera pasado por ese sistema, e tamén que é moi competitivo e que seguro que pensou que se o seu irmán sacara a oposición á primeira, el tamén podía. Víctor sobrevive moi ben na competitividade”, remarca.

"Estudaba máis de dez horas ó día, paraba para ir ó fútbol ou ó ximnasio"

Quizais o pasou peor o propio Diego e o resto da familia. “Eu comecei a sufrir cando vin que Víctor tiña condicións para conseguir sacar o exame á primeira, era como un compromiso que eu tiña cos nosos avós”, confesa. O irmán maior chegou a temer que o tan ansiado título de grao (Víctor é mestre pola USC, mentres Diego tren o grado de Maxisterio pola Universidde Europea de Madrid e ademais o de Ciencias da Actividade Fìsica e do Deporte pola Universidade de Vigo) non chegase a tempo. “E se durante a preparación dunha oposición colles confianza cos alumnos, cun irmán a responsabilidade aínda é maior”. Era tamén Diego quen con frecuencia lles ía contando ós avós cómo se atopaba Víctor, a nivel académico e tamén de ánimo.

Pero houbo recompensa, máis aló de ter xa a vida laboral asegurada, como “ver a reacción da nosa nai ó coñecer este venres a nota que sacou Víctor”. Unha nai que, desbordada tamén pola presión destes últimos meses, xa rompera a chorar de emoción cando soubo que o seu fillo máis novo pasara a primeira fase do exame.

"O meu desexo é que con este centro de formación o nome de Vila de Cruces se asocie á Educación Física"

E nestes exames de xuño e xullo, esa primera fase non foi fácil,”foi un suposto moi abstracto, non contabamos con el, pero tiñamos que ir preparados para iso”, apunta Víctor. Foron cuestións sobre unha metodoloxía para aulas para persoas con discapacidade intelectual. “Neses momentos, nun exame, tés que ter esa capacidade de solventar e permíteche saber qué capacidade tés de sair adiante sen meter a pata”, engade, tendo en conta ademais a presión do tempo, porque “en dúas horas xógaste un ano de estudo”, precisa Diego.

Diego e Víctor, nunha das aulas de Estudio 13. / Bernabé/Lucía Abeledo

Moito máis relaxada foi a fase oral, para a que Víctor botou man dunha porta. Esa porta, como poden ver nas imaxes que acompañan estas letras, empregouna a miña compañeira Lucía Abeledo como metáfora do acceso ó mundo laboral que o irmán maior lle axudou a abrir ó máis nóvo. A porta que levou Víctor á segunda fase da oposición “ é un recuncho de resolución de conflictos entre compañeiros”, con alusión á comarca dezá e aos Xogos Olímpicos.

Como ven, a Educación Física hai anos que deixou de ser unha materia de menor valor e limitada a saír correr ó patio. Diego Castro leva formando a opositores dende o 2018, primeiro en varias academias da comarca e agora, no último ano, á fronte de Estudio 13. “Recálcolles ós opositores que a Educación Física non é ximnasia, que pode servir por exemplo para fomentar a lectura a través do movemento” e que, por suposto, é unha materia con contido teórico e que varía segundo a etapa educativa.

Futuros retos

En Primaria “orientas ao alumnado cara a unha vida saludable, para que colla unha adherencia positiva á materia”. Tras aprobar ese paso á docencia en Secundaria, Diego é sabedor de que “nesta etapa xa podes tocar incluso ciclos de Formación Profesional, con xente que tés que orientar cara ó mundo laboral. Eu quería ter outros retos”, e de aí que se enfrontase a esta oposición.

En Estudio 13 no último ano formáronse 40 opositores ós exames da especialidade de Educación Física en Primaria. A intención de Diego Castro é, grazas á incorporación de dúas novas docentes, poder montar un grupo para a área de Infantil e outro para Primaria e, nun futuro, poder formar a opositores de Educación Física pero tamén en Secundaria. “Quero que o nome de Vila de Cruces se asocieá Educación Física”, conclúe.

Suscríbete para seguir leyendo