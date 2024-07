A tradición ten premio en Cercio

A tradición tivo premio en Cercio un ano máis, e por partida dobre. A Asociación Cultural A Carballeira celebrou onte a XXVI Mostra de Baile Tradicional e entregou os XIX Premios á Defensa das Tradicións, nas categorías de Lalín, Deza e Socio de Honra.

Instantánea de grupo dos premiados con membros da organización. | // BERNABÉ

No primeiro caso, a galardoada foi a firma lalinense Fotografía Bernabé, por ser “a imaxe gráfica do municipio”. No ámbito comarcal, A Carballeira premiou o labora da locutora Amelia Ferreiroa. E o novo socio de honra é o CEIP Varela Buxán, colexio público da parroquia, pola súa constante colaboración. Todos eles foron agasallados coa popular Folla de Carballo, desta volta elaborada en cerámica polo silledense Antonio Rodríguez Abal, da firma Coas Mans Artesanía, un xeito tamén de estreitar lazos co concello veciño, que desde sempre ven aportando xente á agrupación de música e baile tradicional.

A mostra estivo estruturada en tres categorías distintas de baile, coa presenza de media ducia dos integrantes máis xóvenes da agrupación de Cercio entre as máis dun cento de persoas que se subiron ao escenario. Como formación invitada acudiu o Grupo de Danzas de Ayllón, de Segovia, que fixo soar as súas dulzainas, instrumento característico da súa terra. A visita da agrupación castelá forma parte do intercambio coa Carballeira, que xa estivera na localidad segoviana.

O programa cultural completouse cunha historia teatralizada que tivo como protagonista a Álvaro Cunqueiro. A obra, que aborda os “28 sabores do cocido”, conta como comensal co escritor galego, autor do primeiro pregón da festa gastronómica lalinense, en 1969.