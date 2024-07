Maril critica al gobierno de Silleda por deber 135.000 euros de facturas del año pasado

El portavoz del PP de Silleda, Ignacio Maril, reprende al ejecutivo socialista porque llevará al pleno de julio el pago de más de 135.000 euros correspondientes a 2023.

Para los populares, ésta es una muestra del estado en que se encuentran las arcas municipales. “Vemos cómo las mentiras de la alcaldesa Paula Fernández tienen las patas muy cortas, porque después de ir presumiendo por las parroquias del dinero que había en las cuentas del Concello, a día de hoy aún están sin pagar suministros de hace más de un año, y esto no lo decimos nosotros, lo reconoce la propia alcaldesa, al traerlas a las comisiones informativas para que se le autorice el pago con cargo a este año”.

Para el portavoz del PP la actitud de la regidora es “lamentable” porque “ya no nos sorprende que no tuviese el más mínimo reparo en decir que mentíamos, en intentar desacreditarnos ante los vecinos, mintiéndoles a todos sobre la situación económica del Concello, pero la realidad es terca y en el presente ejercicio llevamos casi 300.000 euros en pagos de facturas pendientes de años pasados del gobierno socialista, lo que de haberse reconocido en su momento haría que hoy el Concello estuviese intervenido por la nefasta gestión económica del PSOE en los últimos años”.

Por ello, el principal partido de la oposición le pide al gobierno, una vez más, que elabore los presupuestos para este año. “Es un auténtico despropósito que sigamos con un presupuesto prorrogado de hace tres años, lo que demuestra una absoluta falta de capacidad de este gobierno para gestionar el Concello. Les pedimos que hagan su trabajo y que elaboren el presupuesto de este año para saber realmente cuál es la situación en la que nos actualmente”.

Falta de tiempo

Por otra parte, Maril lamenta que Fernández Pena “intente limitar el tiempo de la oposición para poder examinar los expedientes”, al convocar las comisiones informativas del pleno con el carácter de extraordinario, sin contar con los otros dos partidos de la corporación, “y modificando el día previsto inicialmente ya que tiene que marchar a Madrid”. Maril recalca que en esas comisiones no hay ningún tema que sea urgente, por lo que no pueden tener ni ese carácter ni el de extraordinarias. “El único motivo es saltarse los plazos mínimos con los que tienen que convocarse esas comisiones, y así no darnos el tiempo suficiente” ni para estudiar los asuntos del pleno ni para consultar con los técnicos del Concello.